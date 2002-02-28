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Четвероногий робот освоил обратное сальто. Видео

Четвероногий робот освоил обратное сальто. ВидеоРобот также умеет бегать с разной скоростью, прыгать, вращаться вокруг своей оси и выполнять другие движения.

Ученые из Массачусетского технологического института создали робота-собаку Mini Cheetah, который умеет делать сальто. Помимо этого, машина в состоянии выполнять и другие менее сложные задания, как например - прыгать, бегать с разной скоростью и вращаться вокруг собственной оси. Видео с роботом было опубликовано в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Создатели уверяют, что этот четвероногий робот является первым, сумевшим сделать сальто. Однако этот трюк у робота получился далеко не с первого раза.

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В то же время известно, что подобному трюку еще в 2017 года научили робота Atlas от Boston Dynamics. Однако данная машина является двуногим роботом.

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 Теги: робот, видео

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