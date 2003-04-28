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Раздел: Видеоновости  
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Украинцы сыграли хит Rammstein на бандуре. Видео

Украинцы сыграли хит Rammstein на бандуре. ВидеоВидеоклип опубликован на YouTube-канале дуэта.

Киевская кавер-группа B&B Project сыграла на бандуре и кнопочном аккордеоне попурри из всемирно известных композиций немецкой дэнс-метал группы Rammstein.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В музыкальном ассорти - мелодии из нового хита "Deutschland" и песен "Du Hast", "Мein Herz Brennt", "Sonne":

00:00 - Deutschland
00:48 - Du Hast
01:58 - Mein Herz Brennt
03:47 - Sonne

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B&B Project (Bandura & Bayan Project) - украинский коллектив, основной целью которого является популяризация украинских народных инструментов исполнением современного репертуара.


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 Теги: Видео, бандура

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