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Раздел: Авто  
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Чем может удивить новый Kia Sorento

Чем может удивить новый Kia Sorento Все не так печально, как может показаться.

На первый взгляд мало кто скажет, что внешне обновленный Kia Sorento чем-то отличается от модели предыдущего года выпуска. Но все не так печально, как может показаться.

Джеймс Рисвик, редактор Autoblog.com, протестировал кроссовер Kia Sorento 2019 модельного года. Для тестов был взят Sorento с 3,3 л двигателем V6 мощностью 290 л.с. Его цена – 45 689 долларов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Sorento действительно изменился?

Кроссовер получил рестайлинговые передние и противотуманные фары. Также немного изменился дизайн решетки радиатора, заднего бампера и задних фонарей.

Sorento 2019 получил новое удобное рулевое колесо. Управление нового Sorento было перенастроено инженерами Kia. Теперь оно стало лучше, чем раньше. Движение автомобиля более плавное, комфортное.

Автомобиль имеет 7-дюймовый дисплей с Apple CarPlay и Android Auto во всех комплектациях. В комплектациях SX и SX-L есть система предупреждения о выезде из полосы движения и система предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Кроссовер в любой комплектации имеет возможность размещения третьего ряда сидений и любого двигателя.

Тестируемый Sorento 2019 оснащался 3,3 л двигателем V6 мощностью 290 л.с., который работает в паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель и коробка передач заслуживают похвал. Несмотря на уменьшение в размерах и снижения веса Sorento не потерял в динамических показателях.

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Новый Sorento стал компактней, но при этом сохранил привлекательный дизайн, просторный салон, хорошее оборудование, технологии, и люксовую отделку.
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 Теги: Kia Sorento

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Сегодня, 15:35 » Автор: Богдан Процив
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