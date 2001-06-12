Раздел: Авто
Tesla нарастила производство Model 3
Глава Tesla рассчитывает, что уже к концу текущего месяца производство Model 3 в целом достигнет 700 единиц в день.
Компания Илона Маска Tesla планировала выпускать по 5 тысяч электрокаров в неделю, но пока вышла лишь на показатель в 3500 авто.
Одним из этих автомобилей стала первая Model 3 в версии Performance, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Удивительная работа команды Tesla. Построена целая новая общая сборочная линия за три недели с минимальными ресурсами. Люблю своих парней! Первая Model 3 с двумя электрическими моторами, уже сходит с конвейера", - написал Илон Маск в своем блоге.
Глава Tesla рассчитывает, что уже к концу текущего месяца производство Model 3 в целом достигнет 700 единиц в день. Таким образом, компания сможет производить около 5000 машин в неделю. Ранее Маск предполагал, что показатель 5 тысяч электрокаров в неделю будет достигнут к июлю и этот показатель уже не выглядит фантастическим.
Маск отметил, что несколько частей производственной линии все еще нуждаются в "радикальных улучшениях", к примеру - лакировочный цех. Также Маск сказал, что он будет находиться на фабрике своей компании "почти в режиме 24/7" в течение нескольких дней, чтобы команды получили "столько ресурсов, сколько нужно".
Первоначально автопроизводитель должен был делать 5000 единиц Model 3 в неделю к концу 2017 года, а шестимесячная задержка уже достаточно серьезно навредила компании.
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Как уверяли представители Tesla, электромобиль Model 3 в версии Performance может разгоняться до максимальной скорости в 250 км/ч. До 100 км/ч новая Tesla будет разгоняться за 3,5 секунды. Заряда батареи будет хватать на 500 километров пути.
Компания Илона Маска Tesla планировала выпускать по 5 тысяч электрокаров в неделю, но пока вышла лишь на показатель в 3500 авто.
Одним из этих автомобилей стала первая Model 3 в версии Performance, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Удивительная работа команды Tesla. Построена целая новая общая сборочная линия за три недели с минимальными ресурсами. Люблю своих парней! Первая Model 3 с двумя электрическими моторами, уже сходит с конвейера", - написал Илон Маск в своем блоге.
Глава Tesla рассчитывает, что уже к концу текущего месяца производство Model 3 в целом достигнет 700 единиц в день. Таким образом, компания сможет производить около 5000 машин в неделю. Ранее Маск предполагал, что показатель 5 тысяч электрокаров в неделю будет достигнут к июлю и этот показатель уже не выглядит фантастическим.
Маск отметил, что несколько частей производственной линии все еще нуждаются в "радикальных улучшениях", к примеру - лакировочный цех. Также Маск сказал, что он будет находиться на фабрике своей компании "почти в режиме 24/7" в течение нескольких дней, чтобы команды получили "столько ресурсов, сколько нужно".
Первоначально автопроизводитель должен был делать 5000 единиц Model 3 в неделю к концу 2017 года, а шестимесячная задержка уже достаточно серьезно навредила компании.
Читайте также: Nissan подарил японской полиции спорткар GT-R
Как уверяли представители Tesla, электромобиль Model 3 в версии Performance может разгоняться до максимальной скорости в 250 км/ч. До 100 км/ч новая Tesla будет разгоняться за 3,5 секунды. Заряда батареи будет хватать на 500 километров пути.
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