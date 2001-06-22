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Раздел: Авто  
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Новая Alfa Romeo Guilia получила награду за отличный дизайн

Новая Alfa Romeo Guilia получила награду за отличный дизайнУ Guilia наград немало, но эта особенная.

На этот раз Alfa получила приз Compasso d’Oro ADI Design Award – одну из самых престижных дизайнерских наград, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

За типичный итальянский стиль, безупречное чувство пропорций и прекрасную отделку. Новая Alfa Romeo Guilia узнается сразу, благодаря по-спортивному короткому переднему свесу, длинному капоту, передним крыльям и мощными широким задним крыльям, не оставляющим сомнений в типе привода. При этом удлиненная корма, типичная для заднеприводных автомобилей, прекрасно уравновешивает не только пропорции кузова, но обеспечивает идеальную развесовку по осям.

Собственно, все технические решения были призваны решить именно эту проблему. Продольно расположенный двигатель уравновешивается благодаря, в том числе, и удлиненной колесной базе, при достаточно скромных размерах кузова автомобиля.

Форма фар головного света и сглаженная форма кузова, придающая кузову каплевидный профиль, это дань уважения к великому наследию Alfa Romeo. В частности, авторы Guilia вдохновлялись Alfa Romeo Giulietta Sprint – одному из самых красивых автомобилей за всю его историю.

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Премия Compasso d’Oro ADI вручается уже в 25-й раз. В жюри конкурса представлены члены итальянской Ассоциации промышленного дизайна: эксперты, дизайнеры, критики, историки и журналисты, пишущие о дизайне. Именно они и вручили в Милане приз представителям Alfa Romeo.
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 Теги: Alfa Romeo Guilia, награда, дизайн

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Сегодня, 10:15 » Автор: Алена Шимко
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