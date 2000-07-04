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Свежий рейтинг самых "выносливых" машин
Пробег автомобиля – это одна из тех характеристик, на которую многие водители смотрят при приобретении машины в первую очередь.
Совершенно очевидно: чем больше пробег, тем хуже для авто. Однако, подаются такие машины, которые уже прошли неимоверное количество сотен километров и останавливаться на достигнутом, отправляясь на свалку, не собираются, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Машина.
1. Volvo P1800
Автомобилист по имени Ив Гордон купил свой Volvo P1800 еще в 1966 году. В 1987 машина прошла ровно 1 млн километров. К 2002 году она смогла пройти уже 2 млн км. В честь этого события руководство компании Volvo подарило автомобилисту новую модель, однако счастливчик продолжил ездить на своей старой машине! На сегодняшний день пробег автомобиля уже перевалил за 4.8 млн км, и что-то всем подсказывает, что Ив не намерен останавливаться на достигнутом.
2. Chevrolet Silverado 3500 HD
Бывший водитель грузовика Хью Пеннингтон ушел на пенсию в 2006 году, однако езду на автомобиле не разлюбил. Всего за несколько лет на своем личном Хью Пеннингтон мужчина проехал более 1.6 млн км.
3. Honda Accord
Свою Honda Accord Джо Лосисеро купил в далеком 1996 году. У машины на тот момент был пробег в 116 тысяч км. Автомобиль еще не знал, с чем ему придется столкнуться в ближайшие годы. На сегодняшний день «Аккорд» прошел уже более 1.6 млн км. Водитель признается, что двигатель перебирать пришлось всего один раз.
4. Dodge 2500
Еще один ветеран дальних поездок. За свою профессиональную «карьеру» этот Dodge 2500 наездил уже более 1.6 млн км. Каждый день машина осуществляет доставки на дистанцию до 800 км. За несколько лет у нее сменилось несколько хозяев-водителей, по счастью, каждый из них был достаточно внимательным, аккуратным и заботливым.
5. Saab SPG
Владельцем этого автомобиля является пенсионер Питер Гилберт. Впрочем, ездить на Saab SPG он начал еще задолго до своей пенсии. Мужчина купил машину в 1989 году и с тех пор не расставаться с ней. За это время было преодолен почти 1.6 млн км и заменено 88 покрышек.
6. Lincoln Town Car
Этот автомобиль был продан Чету Белилю из Канзаса в далеком 1983 году. Машина успешно эксплуатируется по сей день. Автомобиль проехал более 2 млн км и ни разу серьезно не ломался, само собой, благодаря бережливому отношению и своевременному техническому обслуживанию.
7. BMW 325i
Этот автомобиль был куплен компанией Mobil Oil для тестов моторного масла в 1990 году. Несмотря на солидный возраст, машина все еще на ходу. За годы испытаний она наездила уже 1.6 млн километров.
8. Mercedes 240D
Эта машина была куплена еще в 1983 году. Ее хозяином является пенсионер Пол Харман. На момент 2008 года она прошла более 1.6 млн километров. В честь этого события ребята из Mercedes, даже подарили Полу специальную сувенирную шильду.
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9. Mercedes-Benz 240 D
Этот автомобиль начал свою истрию в далеком 1976 году и с тех пор не останавливается. Машина использовалась простым американским таксистом, который накрутил за ее баранкой более 4.6 млн километров!
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