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Раздел: Авто  
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Porsche выпустит конкурента BMW X6

Porsche выпустит конкурента BMW X6Porsche не будет ограничиваться какими-то функциями.

Немецкий производитель пока не подтверждает официальное названием автомобиля, но последние отчеты указывают, что испытуемый прототип — Cayenne Coupe.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на AUTO.TODAY.

Представленная модель во многом унаследует дизайн предшественников, получив аналогичный капот и решетку радиатора, но одновременно став обладателем другой формы крыши и заднего спойлера. Что касается следующих обновлений, Porsche не будет ограничиваться какими-то функциями или оборудованием и предоставит новую панель приборов, высококачественную звуковую систему и массивную 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему.

Станут доступны и технологии помощи водителю: система ночного вождения Night Vision Assist, система помощи при смене полосы движения Lane Change Assist, удержание в полосе и ассистент при движении в пробках Traffic Jam Assist.

Также изменения коснутся багажного отсека и линейки двигателей. Porsche Cayenne Coupe должен получить багажник, умещающий менее 770 литров (как у базовой Cayenne), и лишиться дизельных двигателей. Вместо них могут использоваться 2,9-литровый V6, производящий 440 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, и 4,0-литровый турбомотор V8, обеспечивающий 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

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Ожидается, Porsche представит Cayenne Coupe до конца 2018 года и начнет поставки автомобиля в следующем году или в начале 2020 года.
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 Теги: Porsche, BMW X6, конкурент

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Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
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