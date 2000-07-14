Раздел: Авто
Porsche выпустит конкурента BMW X6
Porsche не будет ограничиваться какими-то функциями.
Немецкий производитель пока не подтверждает официальное названием автомобиля, но последние отчеты указывают, что испытуемый прототип — Cayenne Coupe.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на AUTO.TODAY.
Представленная модель во многом унаследует дизайн предшественников, получив аналогичный капот и решетку радиатора, но одновременно став обладателем другой формы крыши и заднего спойлера. Что касается следующих обновлений, Porsche не будет ограничиваться какими-то функциями или оборудованием и предоставит новую панель приборов, высококачественную звуковую систему и массивную 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему.
Станут доступны и технологии помощи водителю: система ночного вождения Night Vision Assist, система помощи при смене полосы движения Lane Change Assist, удержание в полосе и ассистент при движении в пробках Traffic Jam Assist.
Также изменения коснутся багажного отсека и линейки двигателей. Porsche Cayenne Coupe должен получить багажник, умещающий менее 770 литров (как у базовой Cayenne), и лишиться дизельных двигателей. Вместо них могут использоваться 2,9-литровый V6, производящий 440 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, и 4,0-литровый турбомотор V8, обеспечивающий 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
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Ожидается, Porsche представит Cayenne Coupe до конца 2018 года и начнет поставки автомобиля в следующем году или в начале 2020 года.
Немецкий производитель пока не подтверждает официальное названием автомобиля, но последние отчеты указывают, что испытуемый прототип — Cayenne Coupe.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на AUTO.TODAY.
Представленная модель во многом унаследует дизайн предшественников, получив аналогичный капот и решетку радиатора, но одновременно став обладателем другой формы крыши и заднего спойлера. Что касается следующих обновлений, Porsche не будет ограничиваться какими-то функциями или оборудованием и предоставит новую панель приборов, высококачественную звуковую систему и массивную 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему.
Станут доступны и технологии помощи водителю: система ночного вождения Night Vision Assist, система помощи при смене полосы движения Lane Change Assist, удержание в полосе и ассистент при движении в пробках Traffic Jam Assist.
Также изменения коснутся багажного отсека и линейки двигателей. Porsche Cayenne Coupe должен получить багажник, умещающий менее 770 литров (как у базовой Cayenne), и лишиться дизельных двигателей. Вместо них могут использоваться 2,9-литровый V6, производящий 440 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, и 4,0-литровый турбомотор V8, обеспечивающий 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
Читайте также: Lamborghini выпустит нового конкурента Porsche
Ожидается, Porsche представит Cayenne Coupe до конца 2018 года и начнет поставки автомобиля в следующем году или в начале 2020 года.
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