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Раздел: Авто  
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Ferrari презентовала рендер нового суперкара

Ferrari презентовала рендер нового суперкараМаксимальная скорость двухдверки составляет 340 километров в час.

Ferrari показала первое изображение нового суперкара, дебют которого состоится на специальном мероприятии в середине сентября.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autoconsulting.

По слухам, спидстер с внутризаводским индексом F176 будет построен на базе модели 812 Superfast и получит официальное имя 812 Monza.

Стилистически Ferrari 812 Monza будет повторять концепт-кар Ferrari Rossa, представленный в 2000 году. Дизайн машины разработан ателье Pininfarina и вдохновлен легендарной 250 Testa Rossa. Среди особенностей автомобиля: низкое лобовое стекло и рельефные дуги безопасности.

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Данных о силовой установке нет. Обычный 812 Superfast оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем V12. Отдача агрегата составляет 800 лошадиных сил. Совмещенный с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями он способен разгонять суперкар до «сотни» за 2,9 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 340 километров в час.

Ferrari презентовала рендер нового суперкара
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Сегодня, 14:00 » Автор: Ирина Шевченко
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