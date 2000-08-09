Раздел: Авто
Hyundai покажет в Париже «заряженный» i30
На машине установят двухлитровый турбомотор с мощностью 250 лошадиных сил.
Южнокорейская корпорация обещает показать собственное новое детище на автосалоне во французской столице в октябре текущего года. К созданию машины имеет непосредственное отношение подразделение N Performance.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Перед презентацией автомобиля в сети появилась серия его шпионских снимков. На них заметны модифицированная панель радиатора и новый дизайн бампера.
Среди технических деталей моно выделить улучшенную подвеску, электронный дифференциал, автоматическую перегазовку и многое другое.
Дополнительный пакет сможет добавить к мощности 25 единиц.
Пятидверный автомобиль сможет разогнаться до отметки в 100 километров за 6.4 секунды. Максимальный же скоростной предел составляет 250 километров в час.
Читайте также: Шпионские фотографии хэтчбека Hyundai i30
Известно, что презентации предшествовали многие километры испытаний. Hyundai i30 Fastback N даже прошел через Нюрбургринг.
Южнокорейская корпорация обещает показать собственное новое детище на автосалоне во французской столице в октябре текущего года. К созданию машины имеет непосредственное отношение подразделение N Performance.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Перед презентацией автомобиля в сети появилась серия его шпионских снимков. На них заметны модифицированная панель радиатора и новый дизайн бампера.
Среди технических деталей моно выделить улучшенную подвеску, электронный дифференциал, автоматическую перегазовку и многое другое.
Дополнительный пакет сможет добавить к мощности 25 единиц.
Пятидверный автомобиль сможет разогнаться до отметки в 100 километров за 6.4 секунды. Максимальный же скоростной предел составляет 250 километров в час.
Читайте также: Шпионские фотографии хэтчбека Hyundai i30
Известно, что презентации предшествовали многие километры испытаний. Hyundai i30 Fastback N даже прошел через Нюрбургринг.
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