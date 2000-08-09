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Раздел: Авто  
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Hyundai покажет в Париже «заряженный» i30

Hyundai покажет в Париже «заряженный» i30На машине установят двухлитровый турбомотор с мощностью 250 лошадиных сил.

Южнокорейская корпорация обещает показать собственное новое детище на автосалоне во французской столице в октябре текущего года. К созданию машины имеет непосредственное отношение подразделение N Performance.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Перед презентацией автомобиля в сети появилась серия его шпионских снимков. На них заметны модифицированная панель радиатора и новый дизайн бампера.

Среди технических деталей моно выделить улучшенную подвеску, электронный дифференциал, автоматическую перегазовку и многое другое.

Дополнительный пакет сможет добавить к мощности 25 единиц.

Пятидверный автомобиль сможет разогнаться до отметки в 100 километров за 6.4 секунды. Максимальный же скоростной предел составляет 250 километров в час.

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Известно, что презентации предшествовали многие километры испытаний. Hyundai i30 Fastback N даже прошел через Нюрбургринг.
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 Теги: Hyundai, i30, Париж

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Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
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