Раздел: Авто
Электрокар Nissan Leaf проехал от Польши до Японии
Марек Каминский проехал на электромобиле Nissan Leaf 16 000 км.
Путешественник выехал из города Закопане, его маршрут пролегал через два континента и восемь стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Каминский хотел доказать, что на электрокаре можно отправляться в долгие поездки. По его словам, даже вдали от цивилизации можно отыскать способы подзарядить автомобиль.
С собой полярник взял набор зарядных устройств и кабелей, которые дают возможность зарядить машину от сети с силой тока от 6 до 25 ампер. При максимальном значении на зарядку уходило около 4-5 часов.
Напомним, премьера Nissan Leaf второго поколения состоялась в сентябре минувшего года. Автомобиль получил 150-сильный электродвигатель и литиевый аккумулятор на 40 кВт/ч.
Читайте также: Nissan показал новый электрокар-кабриолет
Запас хода модели составляет 378 км.
Путешественник выехал из города Закопане, его маршрут пролегал через два континента и восемь стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Каминский хотел доказать, что на электрокаре можно отправляться в долгие поездки. По его словам, даже вдали от цивилизации можно отыскать способы подзарядить автомобиль.
С собой полярник взял набор зарядных устройств и кабелей, которые дают возможность зарядить машину от сети с силой тока от 6 до 25 ампер. При максимальном значении на зарядку уходило около 4-5 часов.
Напомним, премьера Nissan Leaf второго поколения состоялась в сентябре минувшего года. Автомобиль получил 150-сильный электродвигатель и литиевый аккумулятор на 40 кВт/ч.
Читайте также: Nissan показал новый электрокар-кабриолет
Запас хода модели составляет 378 км.
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