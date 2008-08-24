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Раздел: Авто  
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Электрокар Nissan Leaf проехал от Польши до Японии

Электрокар Nissan Leaf проехал от Польши до ЯпонииМарек Каминский проехал на электромобиле Nissan Leaf 16 000 км.

Путешественник выехал из города Закопане, его маршрут пролегал через два континента и восемь стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Каминский хотел доказать, что на электрокаре можно отправляться в долгие поездки. По его словам, даже вдали от цивилизации можно отыскать способы подзарядить автомобиль.

С собой полярник взял набор зарядных устройств и кабелей, которые дают возможность зарядить машину от сети с силой тока от 6 до 25 ампер. При максимальном значении на зарядку уходило около 4-5 часов.

Напомним, премьера Nissan Leaf второго поколения состоялась в сентябре минувшего года. Автомобиль получил 150-сильный электродвигатель и литиевый аккумулятор на 40 кВт/ч.

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Запас хода модели составляет 378 км.
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 Теги: Nissan Leaf, поездка, путешествие

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Сегодня, 12:29 » Автор: Алена Шимко
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