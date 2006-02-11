Раздел: Авто
В Сеть "слили" кадры краш-тестов новой Toyota Camry
Модель справилась на отлично.
По результатам проведенного краш-теста автомобиля Toyota Camry 2019 модельного года получила стикер «5 звезд», который говорит о максимальном уровне безопасности авто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвилю.
Следует отметить, били машину не на стенде Euro NCAP: из-за длительного отсутствия продаж этого седана в Европе (за исключением рынков Украины и РФ) последняя «казнь» Camry здесь состоялась в далеком 1998 году.
Машину нового поколения поставили к стенке не менее изобретательные эксперты южно-азиатского филиала агентства, изучающего безопасность новых авто - ASEAN NCAP, созданного на базе Малайзийского института исследований дорожной безопасности (MIROS).
И пускай протоколы испытаний ASEAN NCAP немного отличаются от методик их европейских коллег, полученные результаты дали основания считать новый седан весьма надежным и безопасным автомобилем.
В частности, за защиту взрослых пассажиров ему присудили 35,3 балла из 36 возможных, защиту детей оценили в 44,4 балла из 49 максимальных, а электронные помощники 14,2 балла из 18-ти.
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При этом, общий показатель безопасности машины составил неслабые 91,47%, что дало экспертам все основания выписать новой Toyota Camry солидные «5 звезд».
По результатам проведенного краш-теста автомобиля Toyota Camry 2019 модельного года получила стикер «5 звезд», который говорит о максимальном уровне безопасности авто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвилю.
Следует отметить, били машину не на стенде Euro NCAP: из-за длительного отсутствия продаж этого седана в Европе (за исключением рынков Украины и РФ) последняя «казнь» Camry здесь состоялась в далеком 1998 году.
Машину нового поколения поставили к стенке не менее изобретательные эксперты южно-азиатского филиала агентства, изучающего безопасность новых авто - ASEAN NCAP, созданного на базе Малайзийского института исследований дорожной безопасности (MIROS).
И пускай протоколы испытаний ASEAN NCAP немного отличаются от методик их европейских коллег, полученные результаты дали основания считать новый седан весьма надежным и безопасным автомобилем.
В частности, за защиту взрослых пассажиров ему присудили 35,3 балла из 36 возможных, защиту детей оценили в 44,4 балла из 49 максимальных, а электронные помощники 14,2 балла из 18-ти.
Читайте также: Названы самые безопасные машины текущего года
При этом, общий показатель безопасности машины составил неслабые 91,47%, что дало экспертам все основания выписать новой Toyota Camry солидные «5 звезд».
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