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Раздел: Авто  
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В Сеть "слили" кадры краш-тестов новой Toyota Camry

В Сеть "слили" кадры краш-тестов новой Toyota CamryМодель справилась на отлично.

По результатам проведенного краш-теста автомобиля Toyota Camry 2019 модельного года получила стикер «5 звезд», который говорит о максимальном уровне безопасности авто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвилю.

Следует отметить, били машину не на стенде Euro NCAP: из-за длительного отсутствия продаж этого седана в Европе (за исключением рынков Украины и РФ) последняя «казнь» Camry здесь состоялась в далеком 1998 году.

Машину нового поколения поставили к стенке не менее изобретательные эксперты южно-азиатского филиала агентства, изучающего безопасность новых авто - ASEAN NCAP, созданного на базе Малайзийского института исследований дорожной безопасности (MIROS).

И пускай протоколы испытаний ASEAN NCAP немного отличаются от методик их европейских коллег, полученные результаты дали основания считать новый седан весьма надежным и безопасным автомобилем.

В частности, за защиту взрослых пассажиров ему присудили 35,3 балла из 36 возможных, защиту детей оценили в 44,4 балла из 49 максимальных, а электронные помощники 14,2 балла из 18-ти.

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При этом, общий показатель безопасности машины составил неслабые 91,47%, что дало экспертам все основания выписать новой Toyota Camry солидные «5 звезд».
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 Теги: Toyota Camry, краш-тест, видео

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Сегодня, 09:49 » Автор: Алена Шимко
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