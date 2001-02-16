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Раздел: Авто  
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Tesla продемонстрировала работу режима для собак в авто

Tesla продемонстрировала работу режима для собак в авто Теперь оставленным в машине питомцам не грозит тепловой удар.

Tesla добавила в свои автомобили специальный режим для оставленных в машинах собак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.

Специальный режим для собак автоматически включает комфортную для оставленных в салоне питомцев - это позволит им не перегреться в автомобиле.

На главный экран Tesla при этом выводится фраза «Мой хозяин скоро вернется», чтобы окружающие люди не волновались за оставленную собаку.

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Теперь в машинах Tesla, которые оставлены на стоянке с животным внутри, будет постоянно работать кондиционер. Кроме того, в салоне станет играть музыка.

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 Теги: Tesla, собаки

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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