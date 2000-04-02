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Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Удивительные снимки роскошного Дубая.
Дубай — один из эмиратов ОАЭ, и главным образом он известен двумя вещами: эксцентричностью и роскошью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Менее чем за 30 лет из рыбацкой деревеньки Дубай превратился в потрясающий город, которым и является до сих пор.
В этом посте мы постараемся понять, почему Дубай ассоциируется с роскошью.
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Не все в эмирате так богаты, как люди на фото ниже, но сам факт подобного богатства очень даже впечатляет!
Дубай — один из эмиратов ОАЭ, и главным образом он известен двумя вещами: эксцентричностью и роскошью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Менее чем за 30 лет из рыбацкой деревеньки Дубай превратился в потрясающий город, которым и является до сих пор.
В этом посте мы постараемся понять, почему Дубай ассоциируется с роскошью.
Читайте также: Весеннее чудо: так выглядит парк цветов в Японии. Фото
Не все в эмирате так богаты, как люди на фото ниже, но сам факт подобного богатства очень даже впечатляет!
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