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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото

Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото Удивительные снимки роскошного Дубая.

Дубай — один из эмиратов ОАЭ, и главным образом он известен двумя вещами: эксцентричностью и роскошью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Менее чем за 30 лет из рыбацкой деревеньки Дубай превратился в потрясающий город, которым и является до сих пор.

В этом посте мы постараемся понять, почему Дубай ассоциируется с роскошью.

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Не все в эмирате так богаты, как люди на фото ниже, но сам факт подобного богатства очень даже впечатляет!

Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
Так выглядит самый богатый город на Земле. Фото
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 Теги: ОАЭ, Дубай

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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