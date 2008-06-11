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Как жилось самому высокому человеку в истории. Фото
Он - самый высокий зарегистрированный человек в истории.
Роберта Уодлоу называли «Нежным Великаном», передает Хроника.инфо со ссылкой на mixstuff.
Несмотря на его исключительно большой рост (2,72 метра), Уодлоу был настоящем тихоней из городка Отлон в Иллинойсе. Он рос всю жизнь, причем настолько быстро, что чтобы устоять на ногах, Роберту требовались костыли. Однажды костыль натер ему ногу, в мозоль попала инфекция, вызвавшая заражение крови, и Уодлоу скончался в возрасте 22 лет в 1940 году, но по-прежнему занимает первое место в Книге рекордов Гиннесса, как самый высокий когда-либо существовавший человек.
Сохранилось несколько нереальных фото Нежного Гиганта, но даже глядя на них, невозможно поверить своим глазам. Судите сами:
Роберт Уодлоу со своей семьей, 1936 г. На тот момент ему было 18
При рождении Уодлоу весил всего 3.8 кг
Роберту — 10 лет. Рост — 1,95 м. Рядом мальчик среднего роста по меркам 1929 года
Теперь ученые знают, как вылечить такую аномалию, но в двадцатые годы это было невозможно.
К девяти годам Роберт мог носить своего отца вверх по лестнице. На фото Роберт со своим отцом и младшим братом в 1937 г
Он стал местной знаменитостью в Олтоне и вскоре — во всей стране.
Уодлоу на пешеходном переходе, окруженный толпой в Нью-Йорке, 1937 г.
Роберт колесил по стране целых шесть недель с цирком братьев Ринглингов. Менеджером Уодлоу был его отец, который сопровождал и поддерживал сына в туре
Роберт Уодлоу со стюардессой у самолета в Нью-Йорке, 1937 г.
Роберта приглашали в школы, театры и лекционные залы после его участия в представлениях цирка.
Во взрослом возрасте размер ноги Роберта достиг 49 см (американский размер 37 АА). Обувь ему шили на заказ, как и одежду. Материалов обычно затрачивалось в три раза больше нормы. На фото — снятие мерок для пошива пиджака.
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Уодлоу умер от сепсиса из-за лопнувшей мозоли в 22 года. Гроб Уодлоу был 3,25 метров длиной
У него был очень спокойный характер, за что его называли Нежным Великаном.
Роберта Уодлоу называли «Нежным Великаном», передает Хроника.инфо со ссылкой на mixstuff.
Несмотря на его исключительно большой рост (2,72 метра), Уодлоу был настоящем тихоней из городка Отлон в Иллинойсе. Он рос всю жизнь, причем настолько быстро, что чтобы устоять на ногах, Роберту требовались костыли. Однажды костыль натер ему ногу, в мозоль попала инфекция, вызвавшая заражение крови, и Уодлоу скончался в возрасте 22 лет в 1940 году, но по-прежнему занимает первое место в Книге рекордов Гиннесса, как самый высокий когда-либо существовавший человек.
Сохранилось несколько нереальных фото Нежного Гиганта, но даже глядя на них, невозможно поверить своим глазам. Судите сами:
Роберт Уодлоу со своей семьей, 1936 г. На тот момент ему было 18
При рождении Уодлоу весил всего 3.8 кг
Роберту — 10 лет. Рост — 1,95 м. Рядом мальчик среднего роста по меркам 1929 года
Теперь ученые знают, как вылечить такую аномалию, но в двадцатые годы это было невозможно.
К девяти годам Роберт мог носить своего отца вверх по лестнице. На фото Роберт со своим отцом и младшим братом в 1937 г
Он стал местной знаменитостью в Олтоне и вскоре — во всей стране.
Уодлоу на пешеходном переходе, окруженный толпой в Нью-Йорке, 1937 г.
Роберт колесил по стране целых шесть недель с цирком братьев Ринглингов. Менеджером Уодлоу был его отец, который сопровождал и поддерживал сына в туре
Роберт Уодлоу со стюардессой у самолета в Нью-Йорке, 1937 г.
Роберта приглашали в школы, театры и лекционные залы после его участия в представлениях цирка.
Во взрослом возрасте размер ноги Роберта достиг 49 см (американский размер 37 АА). Обувь ему шили на заказ, как и одежду. Материалов обычно затрачивалось в три раза больше нормы. На фото — снятие мерок для пошива пиджака.
Читайте также: Как живется самому одинокому человеку в мире. Фото
Уодлоу умер от сепсиса из-за лопнувшей мозоли в 22 года. Гроб Уодлоу был 3,25 метров длиной
У него был очень спокойный характер, за что его называли Нежным Великаном.
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