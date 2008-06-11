» » Как жилось самому высокому человеку в истории. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
+1

Как жилось самому высокому человеку в истории. Фото

Как жилось самому высокому человеку в истории. Фото Он - самый высокий зарегистрированный человек в истории.

Роберта Уодлоу называли «Нежным Великаном», передает Хроника.инфо со ссылкой на mixstuff.

Несмотря на его исключительно большой рост (2,72 метра), Уодлоу был настоящем тихоней из городка Отлон в Иллинойсе. Он рос всю жизнь, причем настолько быстро, что чтобы устоять на ногах, Роберту требовались костыли. Однажды костыль натер ему ногу, в мозоль попала инфекция, вызвавшая заражение крови, и Уодлоу скончался в возрасте 22 лет в 1940 году, но по-прежнему занимает первое место в Книге рекордов Гиннесса, как самый высокий когда-либо существовавший человек.

Сохранилось несколько нереальных фото Нежного Гиганта, но даже глядя на них, невозможно поверить своим глазам. Судите сами:

Как жилось самому высокому человеку в истории. Фото


Роберт Уодлоу со своей семьей, 1936 г. На тот момент ему было 18

При рождении Уодлоу весил всего 3.8 кг

Как жилось самому высокому человеку в истории. Фото


Роберту — 10 лет. Рост — 1,95 м. Рядом мальчик среднего роста по меркам 1929 года

Теперь ученые знают, как вылечить такую аномалию, но в двадцатые годы это было невозможно.

Как жилось самому высокому человеку в истории. Фото


К девяти годам Роберт мог носить своего отца вверх по лестнице. На фото Роберт со своим отцом и младшим братом в 1937 г

Он стал местной знаменитостью в Олтоне и вскоре — во всей стране.

Как жилось самому высокому человеку в истории. Фото


Уодлоу на пешеходном переходе, окруженный толпой в Нью-Йорке, 1937 г.

Роберт колесил по стране целых шесть недель с цирком братьев Ринглингов. Менеджером Уодлоу был его отец, который сопровождал и поддерживал сына в туре

Как жилось самому высокому человеку в истории. Фото


Роберт Уодлоу со стюардессой у самолета в Нью-Йорке, 1937 г.

Роберта приглашали в школы, театры и лекционные залы после его участия в представлениях цирка.

Как жилось самому высокому человеку в истории. Фото


Во взрослом возрасте размер ноги Роберта достиг 49 см (американский размер 37 АА). Обувь ему шили на заказ, как и одежду. Материалов обычно затрачивалось в три раза больше нормы. На фото — снятие мерок для пошива пиджака.

Читайте также: Как живется самому одинокому человеку в мире. Фото

Как жилось самому высокому человеку в истории. Фото


Уодлоу умер от сепсиса из-за лопнувшей мозоли в 22 года. Гроб Уодлоу был 3,25 метров длиной

У него был очень спокойный характер, за что его называли Нежным Великаном.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: высокий, история

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:30 » Автор: Анна Мартынова
     2478
     0

Похожие новости по теме

Причудливые фотоколлажи с животными от Роберта Янса. Фото Причудливые фотоколлажи с животными от Роберта Янса. Фото

Художник и арт-директор Роберт Янс, кажется, нашёл свою миссию в том, чтобы удивлять и вдохновлять людей

Самые высокие люди в истории человечества. Фото Самые высокие люди в истории человечества. Фото

Люди высокого роста всегда обращали на себя внимание.

Как живется самому маленькому человеку на планете. Фото Как живется самому маленькому человеку на планете. Фото

Этот 22-летний мужчина не унывает несмотря на свой необычный рост.

Как живется самому одинокому человеку в мире. Фото Как живется самому одинокому человеку в мире. Фото

Метеоролог все время проводит вдали от людей.

Как приспосабливался к жизни самый высокий в мире человек. Фото Как приспосабливался к жизни самый высокий в мире человек. Фото

Американцы называли его «добрым великаном».


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх