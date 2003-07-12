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Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото

Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото Парк Банф является старейшим в Канаде.

Национальный парк Банф — старейший национальный парк Канады, созданный в 1885 году в канадских Скалистых горах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Значимость Банфа (да и канадских скалистых гор вообще) предстает в совсем ином свете когда знаешь геологическую историю района. Если совсем в двух словах, то во времена палеозоя (240—540 млн. лет назад) нынешний североамериканский континент (а тогда — часть суперконтинента Пангеи) заканчивался где-то здесь, может чуть западнее, а вот плита, на которой сейчас находится остров Ванкувер, была далеко в море, примерно как сейчас Гавайи, тысячи 4–5 км отсюда.

В начале мезозоя (240 млн лет назад) Северная Америка начала движение навстречу Тихоокеанской плите со всеми Хуан де Фуками и Сан-Андреасами. Плиты столкнулись и стали наползать одна на другую — Тихоокеанская плита уходить вглубь земли, а континентальная — наезжая на нее, собралась в гармошку как мятая бумага.

Сегодня «гармошка» — это наши прибрежные горы вокруг Ванкувера и, в том числе, вся вулканическая цепь от Бейкера и до Гарибальди, равно как и горы сразу восточнее озера Оканаган. Но то, что мы видим здесь в Скалистых горах, в частности, в Банфе, Джаспере и Йохо — это морское дно 500—350 миллионов летней давности, поднявшееся ввысь на высоту более 2 км!

Обратите внимание на многих фотографиях в этом посте, под каким углом расположились пласты горных пород. Тот же самый эффект можно наблюдать в окрестностях Ванкувера, только он уже от столкновения других плит. Особенно хорошо это видно на примере горы Рандл, возвышающейся прямо над городком Банф.

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А пока один вывод — для варианта «приехал, посмотрел, поехал дальше» в Банфе едва ли есть хорошее время года. Может быть какая-нибудь золотая неделя в конце сентября, если повезет с погодой. Все остальное время парк либо в снегу, либо ощетинивается селфи-палками.

Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
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 Теги: Банф, парк, ландшафты

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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