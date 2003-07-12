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Величественные ландшафты канадского национального парка. Фото
Парк Банф является старейшим в Канаде.
Национальный парк Банф — старейший национальный парк Канады, созданный в 1885 году в канадских Скалистых горах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Значимость Банфа (да и канадских скалистых гор вообще) предстает в совсем ином свете когда знаешь геологическую историю района. Если совсем в двух словах, то во времена палеозоя (240—540 млн. лет назад) нынешний североамериканский континент (а тогда — часть суперконтинента Пангеи) заканчивался где-то здесь, может чуть западнее, а вот плита, на которой сейчас находится остров Ванкувер, была далеко в море, примерно как сейчас Гавайи, тысячи 4–5 км отсюда.
В начале мезозоя (240 млн лет назад) Северная Америка начала движение навстречу Тихоокеанской плите со всеми Хуан де Фуками и Сан-Андреасами. Плиты столкнулись и стали наползать одна на другую — Тихоокеанская плита уходить вглубь земли, а континентальная — наезжая на нее, собралась в гармошку как мятая бумага.
Сегодня «гармошка» — это наши прибрежные горы вокруг Ванкувера и, в том числе, вся вулканическая цепь от Бейкера и до Гарибальди, равно как и горы сразу восточнее озера Оканаган. Но то, что мы видим здесь в Скалистых горах, в частности, в Банфе, Джаспере и Йохо — это морское дно 500—350 миллионов летней давности, поднявшееся ввысь на высоту более 2 км!
Обратите внимание на многих фотографиях в этом посте, под каким углом расположились пласты горных пород. Тот же самый эффект можно наблюдать в окрестностях Ванкувера, только он уже от столкновения других плит. Особенно хорошо это видно на примере горы Рандл, возвышающейся прямо над городком Банф.
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А пока один вывод — для варианта «приехал, посмотрел, поехал дальше» в Банфе едва ли есть хорошее время года. Может быть какая-нибудь золотая неделя в конце сентября, если повезет с погодой. Все остальное время парк либо в снегу, либо ощетинивается селфи-палками.
Национальный парк Банф — старейший национальный парк Канады, созданный в 1885 году в канадских Скалистых горах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Значимость Банфа (да и канадских скалистых гор вообще) предстает в совсем ином свете когда знаешь геологическую историю района. Если совсем в двух словах, то во времена палеозоя (240—540 млн. лет назад) нынешний североамериканский континент (а тогда — часть суперконтинента Пангеи) заканчивался где-то здесь, может чуть западнее, а вот плита, на которой сейчас находится остров Ванкувер, была далеко в море, примерно как сейчас Гавайи, тысячи 4–5 км отсюда.
В начале мезозоя (240 млн лет назад) Северная Америка начала движение навстречу Тихоокеанской плите со всеми Хуан де Фуками и Сан-Андреасами. Плиты столкнулись и стали наползать одна на другую — Тихоокеанская плита уходить вглубь земли, а континентальная — наезжая на нее, собралась в гармошку как мятая бумага.
Сегодня «гармошка» — это наши прибрежные горы вокруг Ванкувера и, в том числе, вся вулканическая цепь от Бейкера и до Гарибальди, равно как и горы сразу восточнее озера Оканаган. Но то, что мы видим здесь в Скалистых горах, в частности, в Банфе, Джаспере и Йохо — это морское дно 500—350 миллионов летней давности, поднявшееся ввысь на высоту более 2 км!
Обратите внимание на многих фотографиях в этом посте, под каким углом расположились пласты горных пород. Тот же самый эффект можно наблюдать в окрестностях Ванкувера, только он уже от столкновения других плит. Особенно хорошо это видно на примере горы Рандл, возвышающейся прямо над городком Банф.
Читайте также: Донецкая художница показала свою ностальгию по СССР. Фото
А пока один вывод — для варианта «приехал, посмотрел, поехал дальше» в Банфе едва ли есть хорошее время года. Может быть какая-нибудь золотая неделя в конце сентября, если повезет с погодой. Все остальное время парк либо в снегу, либо ощетинивается селфи-палками.
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