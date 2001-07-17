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Раздел: Фоторепортажи  
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Удивительные фотографии сказочной Шотландии. Фото

Удивительные фотографии сказочной Шотландии. ФотоШотландия это родина сэра Конан Дойла и лорда Байрона.

Килты, волынки, замки. Страна с богатейшей историей и удивительными пейзажами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.ru.

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Мы собрали 24 фотографии, после просмотра которых Шотландия непременно попадет в ваш список must see, если ее там до сих пор нет.

Удивительные фотографии сказочной Шотландии. Фото
Удивительные фотографии сказочной Шотландии. Фото
Удивительные фотографии сказочной Шотландии. Фото
Удивительные фотографии сказочной Шотландии. Фото
Удивительные фотографии сказочной Шотландии. Фото
Удивительные фотографии сказочной Шотландии. Фото
Удивительные фотографии сказочной Шотландии. Фото
Удивительные фотографии сказочной Шотландии. Фото
Удивительные фотографии сказочной Шотландии. Фото

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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