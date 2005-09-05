Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Парень построил потрясающий дом своей мечты за 9000 долларов
Живущий в Таиланде Стив Арин увидел купольные дома, которые строит его друг, и решил обзавестись аналогичным жильем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он мечтал о небольшом уютном доме, дизайн которого будет полностью его устраивать.
Читайте также: Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Потратив 9000 долларов и полтора месяца, Стив построил себе такой дом. Давайте познакомимся немного ближе с этим бюджетным жильем.
Живущий в Таиланде Стив Арин увидел купольные дома, которые строит его друг, и решил обзавестись аналогичным жильем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он мечтал о небольшом уютном доме, дизайн которого будет полностью его устраивать.
Читайте также: Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Потратив 9000 долларов и полтора месяца, Стив построил себе такой дом. Давайте познакомимся немного ближе с этим бюджетным жильем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
470
0
Также советуем посмотреть
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
Оставьте свой комментарий