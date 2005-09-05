» » Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото

Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. ФотоПарень построил потрясающий дом своей мечты за 9000 долларов

Живущий в Таиланде Стив Арин увидел купольные дома, которые строит его друг, и решил обзавестись аналогичным жильем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Он мечтал о небольшом уютном доме, дизайн которого будет полностью его устраивать.

Читайте также: Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото

Потратив 9000 долларов и полтора месяца, Стив построил себе такой дом. Давайте познакомимся немного ближе с этим бюджетным жильем.

Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Так выглядит необычный купольный дом в Таиланде. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: дом, Таиланд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:22 » Автор: Татьяна Ларина
     470
     0

Похожие новости по теме

Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото

Выглядит очень необычно.

Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото

Этот "аттракцион" популярен среди туристов.

В Таиланде построили дом-водопад. Фото В Таиланде построили дом-водопад. Фото

Это стоит увидеть.

Плавучий отель X-Float в Таиланде. Фото Плавучий отель X-Float в Таиланде. Фото

Комплекс дизайнерских вилл со всеми удобствами для тех, кто даже в джунглях не готов жертвовать комфортом.

Мужчина построил необычный домик всего за 9 тысяч долларов. Фото Мужчина построил необычный домик всего за 9 тысяч долларов. Фото

Этот купольный домик расположен в Таиланде.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх