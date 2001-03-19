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Раздел: Игры  
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Появились девять минут нового геймплея God of War

Появились девять минут нового геймплея God of WarВ ролике показывается нарезка чистого игрового процесса.

Зачастую издательства высылают прессе и блогерам новые сведения о своих играх, но запрещают их публиковать до определённого момента. Это называется «эмбарго». Так вот, порой недобросовестные люди нарушают эмбарго — и тогда случаются утечки, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Свежая утечка произошла у новой God of War. В Сети появился ролик, где мелькают условия того самого эмбарго: видео должно было отправиться в публичный доступ не раньше 19 марта 17:00 по киевскому времени. Но, как понимаете, кто-то решил устроить незапланированную премьеру.

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В ролике показывается нарезка чистого игрового процесса, записанного на PlayStation 4 Pro. Вы увидите, как Кратос орудует топором, щитом и кулаками, как ему помогает сынишка и как происходит прокачка экипировки. Благодаря последнему, например, можно заметить, что в God of War есть кучка характеристик персонажа: сила, руны, защита, здоровье, удача и скорость восстановления. Они, очевидно, меняются в зависимости от того, какой шмот надевает Кратос.

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 Теги: God of War, видео

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Сегодня, 10:03 » Автор: Богдан Процив
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