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Под Киевом похитили человека бывшие сотрудники милиции

Под Киевом похитили человека бывшие сотрудники милицииПохитители требовали за него выкуп в 10 тысяч долларов

Под Киевом двое бывших сотрудников милиции ограбили мужчину, незаконно его удерживали, а после потребовали у родителей потерпевшего выкуп в размере 10 тысяч долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Известно, что злоумышленниками оказались 33-летний и 40-летний экс-милиционеры.

Изначально злоумышленники совершили разбойное нападение на потерпевшего, украв у него мобильный телефон и 3500 гривен. Но этого им показалось мало, и они, похитив мужчину, вывезли его на автодорогу Киев-Одесса. После этого экс-сотрудники милиции начали звонить матери потерпевшего и требовать выкуп в размере 10 тысяч долларов.

На данный момент обоих вымогателей задержали согласно статье 208 Криминального кодекса Украины. Также в их квартире провели обыски и обнаружили пистолет и предметы похожи на патроны к нему, устройство для отстрела резиновыми пулями, ножи, и ряд других предметов, имеющих доказательственное значение в уголовном производстве.

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Сейчас нарушителям объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Оба злоумышленника задержаны. Досудебное расследование продолжается.
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 Теги: Киев, милиция

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Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
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