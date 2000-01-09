Раздел: Происшествия
Под Киевом похитили человека бывшие сотрудники милиции
Похитители требовали за него выкуп в 10 тысяч долларов
Под Киевом двое бывших сотрудников милиции ограбили мужчину, незаконно его удерживали, а после потребовали у родителей потерпевшего выкуп в размере 10 тысяч долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Известно, что злоумышленниками оказались 33-летний и 40-летний экс-милиционеры.
Изначально злоумышленники совершили разбойное нападение на потерпевшего, украв у него мобильный телефон и 3500 гривен. Но этого им показалось мало, и они, похитив мужчину, вывезли его на автодорогу Киев-Одесса. После этого экс-сотрудники милиции начали звонить матери потерпевшего и требовать выкуп в размере 10 тысяч долларов.
На данный момент обоих вымогателей задержали согласно статье 208 Криминального кодекса Украины. Также в их квартире провели обыски и обнаружили пистолет и предметы похожи на патроны к нему, устройство для отстрела резиновыми пулями, ножи, и ряд других предметов, имеющих доказательственное значение в уголовном производстве.
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Сейчас нарушителям объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Оба злоумышленника задержаны. Досудебное расследование продолжается.
Под Киевом двое бывших сотрудников милиции ограбили мужчину, незаконно его удерживали, а после потребовали у родителей потерпевшего выкуп в размере 10 тысяч долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Известно, что злоумышленниками оказались 33-летний и 40-летний экс-милиционеры.
Изначально злоумышленники совершили разбойное нападение на потерпевшего, украв у него мобильный телефон и 3500 гривен. Но этого им показалось мало, и они, похитив мужчину, вывезли его на автодорогу Киев-Одесса. После этого экс-сотрудники милиции начали звонить матери потерпевшего и требовать выкуп в размере 10 тысяч долларов.
На данный момент обоих вымогателей задержали согласно статье 208 Криминального кодекса Украины. Также в их квартире провели обыски и обнаружили пистолет и предметы похожи на патроны к нему, устройство для отстрела резиновыми пулями, ножи, и ряд других предметов, имеющих доказательственное значение в уголовном производстве.
Читайте также: В Одесской области похитили милиционера
Сейчас нарушителям объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Оба злоумышленника задержаны. Досудебное расследование продолжается.
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