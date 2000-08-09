Раздел: Происшествия
На трассе Киев-Одесса переполненный микроавтобус попал в смертельное ДТП
Водитель погиб на месте.
Еще семь пассажиров получили травмы. ДТП произошло в ночь на понедельник на территории Великомихайловского района Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на grad.ua.
13 августа в 03:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Великомихайловском районе на 390-м км автодороги "Киев - Одесса" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля.
В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса, еще семь пассажиров получили травмы. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. Всего в микроавтобусе находилось 14 пассажиров.
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Для извлечения погибшего водителя привлекались сотрудники службы спасения.
Причины происшествия устанавливаются полицией.
Еще семь пассажиров получили травмы. ДТП произошло в ночь на понедельник на территории Великомихайловского района Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на grad.ua.
13 августа в 03:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Великомихайловском районе на 390-м км автодороги "Киев - Одесса" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля.
В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса, еще семь пассажиров получили травмы. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. Всего в микроавтобусе находилось 14 пассажиров.
Читайте также: Возле Киева обнаружили тело убитого мужчины
Для извлечения погибшего водителя привлекались сотрудники службы спасения.
Причины происшествия устанавливаются полицией.
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