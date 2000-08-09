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Раздел: Происшествия  
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На трассе Киев-Одесса переполненный микроавтобус попал в смертельное ДТП

На трассе Киев-Одесса переполненный микроавтобус попал в смертельное ДТПВодитель погиб на месте.

Еще семь пассажиров получили травмы. ДТП произошло в ночь на понедельник на территории Великомихайловского района Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на grad.ua.

13 августа в 03:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Великомихайловском районе на 390-м км автодороги "Киев - Одесса" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса, еще семь пассажиров получили травмы. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. Всего в микроавтобусе находилось 14 пассажиров.

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Для извлечения погибшего водителя привлекались сотрудники службы спасения.

Причины происшествия устанавливаются полицией.
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 Теги: Киев-Одесса, ДТП

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Сегодня, 14:36 » Автор: Анна Мартынова
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