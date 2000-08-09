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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный водитель протаранил три авто и уснул на бордюре

В Киеве пьяный водитель протаранил три авто и уснул на бордюре Водкой он не ограничился.

Очередная масштабная авария в центре Киева по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения на авто с еврономерами спровоцировала шквал негодующих комментариев, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Во вторник вечером, на Печерском путепроводе в Киеве случилось масштабное ДТП, в котором оказались разбитыми 3 автомобиля. Виновником аварии оказался водитель в крайней степени алкогольного опьянения на машине с европейскими номерами.

На этот раз описание аварии лишено подробностей и названий марок автомобилей. Говорится только о том, что водитель в состоянии крайней степени алкогольного опьянения стал причиной того, что разбились три других авто.

После этого виновник вышел из салона, уселся на бордюр тротуара и спокойно заснул. В таком виде он и дождался патрульных. «Приуныл или приустал», - ехидно написал автор заметки.

На приведенных фото видно, что водитель авто на еврономерах в салоне за рулем употреблял не только водку, но и пиво.


Случай спровоцировал шквал гневных комментариев против водителей на еврономерах и против пьяных водителей.

Копишь на машину, платишь акцизы и сборы, и в один момент в тебя въезжает пьяное быдло, купившее авто без напряга, негодует Руслан Полищук.

«Ждем недовольное бурчание некоторых.. Причем, мол, еврономера, а вот Зайцева, а вот «Хаммер» на Леси Украинки, у них были украинские номера..» - пишет Евгений Бобруйко.

Мнение пользователя оказалось пророческим. Александр Поздняков потребовал от критиков авто на еврономерах объективной статистики ДТП по вине водителей с европейскими номерами. Откуда, мол, это видно, что всегда и во всем виноваты только «евробляхеры»?

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Да из статистики и видно, отвечает ему пользователь Игорь, что не «евробляхер», то сбил, сбежал, разбил ит.д.

Большинство пользователей склонилось к мнению, что водителей на машинах не украинской регистрации труднее привлечь к ответственности, поэтому они и куражатся, чувствуя безнаказанность. Хотя, если подумать, какая разница, кто владелец авто, если известен виновник аварии, севший пьяным за руль?

В Киеве пьяный водитель протаранил три авто и уснул на бордюре
В Киеве пьяный водитель протаранил три авто и уснул на бордюре
В Киеве пьяный водитель протаранил три авто и уснул на бордюре
В Киеве пьяный водитель протаранил три авто и уснул на бордюре
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 09:26 » Автор: Анна Мартынова
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