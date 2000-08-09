Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный водитель протаранил три авто и уснул на бордюре
Водкой он не ограничился.
Очередная масштабная авария в центре Киева по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения на авто с еврономерами спровоцировала шквал негодующих комментариев, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Во вторник вечером, на Печерском путепроводе в Киеве случилось масштабное ДТП, в котором оказались разбитыми 3 автомобиля. Виновником аварии оказался водитель в крайней степени алкогольного опьянения на машине с европейскими номерами.
На этот раз описание аварии лишено подробностей и названий марок автомобилей. Говорится только о том, что водитель в состоянии крайней степени алкогольного опьянения стал причиной того, что разбились три других авто.
После этого виновник вышел из салона, уселся на бордюр тротуара и спокойно заснул. В таком виде он и дождался патрульных. «Приуныл или приустал», - ехидно написал автор заметки.
На приведенных фото видно, что водитель авто на еврономерах в салоне за рулем употреблял не только водку, но и пиво.
Случай спровоцировал шквал гневных комментариев против водителей на еврономерах и против пьяных водителей.
Копишь на машину, платишь акцизы и сборы, и в один момент в тебя въезжает пьяное быдло, купившее авто без напряга, негодует Руслан Полищук.
«Ждем недовольное бурчание некоторых.. Причем, мол, еврономера, а вот Зайцева, а вот «Хаммер» на Леси Украинки, у них были украинские номера..» - пишет Евгений Бобруйко.
Мнение пользователя оказалось пророческим. Александр Поздняков потребовал от критиков авто на еврономерах объективной статистики ДТП по вине водителей с европейскими номерами. Откуда, мол, это видно, что всегда и во всем виноваты только «евробляхеры»?
Читайте также: Киевлянин прятал в гараже арсенал гранатометов
Да из статистики и видно, отвечает ему пользователь Игорь, что не «евробляхер», то сбил, сбежал, разбил ит.д.
Большинство пользователей склонилось к мнению, что водителей на машинах не украинской регистрации труднее привлечь к ответственности, поэтому они и куражатся, чувствуя безнаказанность. Хотя, если подумать, какая разница, кто владелец авто, если известен виновник аварии, севший пьяным за руль?
Очередная масштабная авария в центре Киева по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения на авто с еврономерами спровоцировала шквал негодующих комментариев, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Во вторник вечером, на Печерском путепроводе в Киеве случилось масштабное ДТП, в котором оказались разбитыми 3 автомобиля. Виновником аварии оказался водитель в крайней степени алкогольного опьянения на машине с европейскими номерами.
На этот раз описание аварии лишено подробностей и названий марок автомобилей. Говорится только о том, что водитель в состоянии крайней степени алкогольного опьянения стал причиной того, что разбились три других авто.
После этого виновник вышел из салона, уселся на бордюр тротуара и спокойно заснул. В таком виде он и дождался патрульных. «Приуныл или приустал», - ехидно написал автор заметки.
На приведенных фото видно, что водитель авто на еврономерах в салоне за рулем употреблял не только водку, но и пиво.
Случай спровоцировал шквал гневных комментариев против водителей на еврономерах и против пьяных водителей.
Копишь на машину, платишь акцизы и сборы, и в один момент в тебя въезжает пьяное быдло, купившее авто без напряга, негодует Руслан Полищук.
«Ждем недовольное бурчание некоторых.. Причем, мол, еврономера, а вот Зайцева, а вот «Хаммер» на Леси Украинки, у них были украинские номера..» - пишет Евгений Бобруйко.
Мнение пользователя оказалось пророческим. Александр Поздняков потребовал от критиков авто на еврономерах объективной статистики ДТП по вине водителей с европейскими номерами. Откуда, мол, это видно, что всегда и во всем виноваты только «евробляхеры»?
Читайте также: Киевлянин прятал в гараже арсенал гранатометов
Да из статистики и видно, отвечает ему пользователь Игорь, что не «евробляхер», то сбил, сбежал, разбил ит.д.
Большинство пользователей склонилось к мнению, что водителей на машинах не украинской регистрации труднее привлечь к ответственности, поэтому они и куражатся, чувствуя безнаказанность. Хотя, если подумать, какая разница, кто владелец авто, если известен виновник аварии, севший пьяным за руль?
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