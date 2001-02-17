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Раздел: Происшествия  
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На киевском вокзале женщины грабили пассажира на глазах у полиции

На киевском вокзале женщины грабили пассажира на глазах у полицииИх удалось задержать.

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале, где не так давно умер мужчина, произошло дерзкое ограбление. Там двое женщин прямо на глазах у полицейских украли бумажник у пассажирки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Правоохранители, которые стали свидетелями преступления, оперативно отреагировали и задержали преступниц. Пострадавшей отдали ее кошелек, а на место прибыла и следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт кражи.

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Как выяснили полицейские, обе преступницы – с Закарпатья. Им грозит штраф до 850, исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы до трех лет согласно части 1 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: Киев, вокзал

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Сегодня, 09:20 » Автор: Анна Мартынова
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