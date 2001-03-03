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Раздел: Культура  
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Кара Делевинь поделилась забавной фотографией

Кара Делевинь поделилась забавной фотографией На новом фото знаменитая модель позирует прямо в сумке Dior.

Общественность уверена, что Каре нужно поправиться на пару килограммов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Известная представительница модной индустрии и актриса Кара Делевинь серьезно напугала поклонников своей худобой.

На своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм" модель и одна из самых стильных участниц фэшн-идустрии опубликовала свежую фотографию. На кадре Делевинь позирует, сидя в сумке прославленного бренда Dior.

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"Все на борт", - крайне забавно подписала снимок Кара.

Кара Делевинь поделилась забавной фотографией
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 Теги: модель, сумка

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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