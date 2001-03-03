Раздел: Культура
Кара Делевинь поделилась забавной фотографией
На новом фото знаменитая модель позирует прямо в сумке Dior.
Общественность уверена, что Каре нужно поправиться на пару килограммов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Известная представительница модной индустрии и актриса Кара Делевинь серьезно напугала поклонников своей худобой.
На своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм" модель и одна из самых стильных участниц фэшн-идустрии опубликовала свежую фотографию. На кадре Делевинь позирует, сидя в сумке прославленного бренда Dior.
Читайте также: Настя Каменских представила второй сольный клип
"Все на борт", - крайне забавно подписала снимок Кара.
Общественность уверена, что Каре нужно поправиться на пару килограммов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Известная представительница модной индустрии и актриса Кара Делевинь серьезно напугала поклонников своей худобой.
На своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм" модель и одна из самых стильных участниц фэшн-идустрии опубликовала свежую фотографию. На кадре Делевинь позирует, сидя в сумке прославленного бренда Dior.
Читайте также: Настя Каменских представила второй сольный клип
"Все на борт", - крайне забавно подписала снимок Кара.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
207
0
Оставьте свой комментарий