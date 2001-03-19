Раздел: Культура
Девушка ДиКаприо поделилась фотографиями в купальнике
Алина Байкова опубликовала снимки в своём Instagram.
Известная модель Алина Байкова, которой осенью приписывали роман с "оскароносным" голливудским холостяком Леонардо Ди Каприо, решила немного отдохнуть после насыщенных недель моды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Теперь украинку можно увидеть на побережье, под палящим солнцем.
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В своем Инстаграмме звезда активно делится фото с отдыха, демонстрируя невероятно стройную фигуру в цветных бикини.
Известная модель Алина Байкова, которой осенью приписывали роман с "оскароносным" голливудским холостяком Леонардо Ди Каприо, решила немного отдохнуть после насыщенных недель моды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Теперь украинку можно увидеть на побережье, под палящим солнцем.
Читайте также: Майли Сайрус назвала необычное место для проведения будущей свадьбы
В своем Инстаграмме звезда активно делится фото с отдыха, демонстрируя невероятно стройную фигуру в цветных бикини.
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