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Раздел: Культура  
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Девушка ДиКаприо поделилась фотографиями в купальнике

Девушка ДиКаприо поделилась фотографиями в купальнике Алина Байкова опубликовала снимки в своём Instagram.

Известная модель Алина Байкова, которой осенью приписывали роман с "оскароносным" голливудским холостяком Леонардо Ди Каприо, решила немного отдохнуть после насыщенных недель моды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Теперь украинку можно увидеть на побережье, под палящим солнцем.

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В своем Инстаграмме звезда активно делится фото с отдыха, демонстрируя невероятно стройную фигуру в цветных бикини.

Девушка ДиКаприо поделилась фотографиями в купальнике
Девушка ДиКаприо поделилась фотографиями в купальнике
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 Теги: Алина Байкова, фото

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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