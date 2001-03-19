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Раздел: Культура  
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Страшно до дрожи: Vice назвали лучшие фильмы ужасов

Страшно до дрожи: Vice назвали лучшие фильмы ужасов В список попали и относительно новые фильмы, и легенды индустрии.

Издание Vice составило список лучших фильмов ужасов сервиса Netflix. В рейтинг, состоящий из 17 картин, попали в основном классические хорроры, права на которые выкупил Netflix.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Среди них — «Дети кукурузы» (1984), «Человеческая многоножка» (2009), «Восставший из ада» (1987), «Ловец снов» (2003), «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005) и «Шестое чувство» (1999), передает 112.ua.

Кроме того, авторы включили в рейтинг «Спуск» (2005), «Оно» (2004, оригинальное название — It Follows), «Бабадук» (2014), «30 дней ночи» (2007), «Азбука смерти» (2012), «Голодные Z» (2017), «Хороший сын» (1993), «Заклятие» (2013), а также мультфильм «Коралина в Стране Кошмаров» (2013) и комедию «Очень страшное кино» (2000).

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В рейтинг также вошла испанская лента «Уиджи: Проклятие Вероники», вышедшая на Netflix в феврале этого года.
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 Теги: фильмы, ужасы, список

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Сегодня, 18:19 » Автор: Едгар Букмирза
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