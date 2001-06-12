Раздел: Культура
Тоня Матвиенко поделилась новым селфи с мужем
Тоня и Арсен отдыхают в Испании.
На своей страничке в Инстаграме Тоня Матвиенко поделилась новым семейным селфи в Инстаграме.
Подписала певица фото с мужем так: "Тоня+Арсен".
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В комментариях под фото мелькают исключительно комплименты, так как Тоню и Арсена называют идеальной парой.
На своей страничке в Инстаграме Тоня Матвиенко поделилась новым семейным селфи в Инстаграме.
Подписала певица фото с мужем так: "Тоня+Арсен".
Читайте также: Украинский фильм покажут на Мюнхенском кинофестивале
В комментариях под фото мелькают исключительно комплименты, так как Тоню и Арсена называют идеальной парой.
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