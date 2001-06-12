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Раздел: Культура  
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Тоня Матвиенко поделилась новым селфи с мужем

Тоня Матвиенко поделилась новым селфи с мужемТоня и Арсен отдыхают в Испании.

На своей страничке в Инстаграме Тоня Матвиенко поделилась новым семейным селфи в Инстаграме.

Подписала певица фото с мужем так: "Тоня+Арсен".

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В комментариях под фото мелькают исключительно комплименты, так как Тоню и Арсена называют идеальной парой.

Тоня Матвиенко поделилась новым селфи с мужем
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 Теги: Тоня Матвиенко, муж

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Сегодня, 11:42 » Автор: Валерия Янобекова
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