Украинская певица призналась, стесняется ли своих лишних килограммов

Похожие новости по теме

Украинская певица Джамала рассказала, что у нее не хватает времени на спортзал.

Певица призналась, что ранее панически боялась набрать лишние килограммы. Популярная певица Глюкоза одна из самых красивых певиц с идеальной фигурой, но было время, когда певица сомневалась в том, что выглядит хорошо.

Как сообщает телевизионная служба новостей, новая солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег призналась, что ей всегда не хватало силы воли – когда она садилась на диету, через две недели срывалась и набирала в два раза больше лишних килограммов. В 19 лет будущая звезда сцены весила 84 килограмма. Именно тогда певица приняла