Раздел: Культура
Украинская певица призналась, стесняется ли своих лишних килограммов
Исполнительница уже четыре года не потребляет мяса.
Участница украинской группы KAZKA Александра Зарицкая в интервью рассказала, что когда она выходит на сцену, ее уже перестает волновать лишний вес.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Певица не обращает внимание на лишние килограммы, а наслаждается энергией, которая дарит ей публика. Но похудеть она бы все же хотела.
Если ты себе не нравишься в зеркале, то ты должна делать многое, чтобы нравиться себе. Я не скрываю того, что я хотела бы еще немного похудеть, но мне кажется, что самое главное это то, что когда мы выходим на сцену, а там такая безумная публика, которая нас так всегда встречает, то, что у тебя пару лишних килограммов, не волнует,– прокомментировала Зарицкая.
Молодая исполнительница добавила, что уже четыре года не потребляет мяса, поскольку "всегда стремится к справедливости". Кроме этого она часто посещает различные парады. Один из последних – Марш равенства в Киеве.
Читайте также: Живущая в России украинская певица неожиданно призналась в любви к Украине
"Самые смелые там были транссексуалы и у них можно немного поучиться женственности, как одеваться. Это на самом деле очень интересные люди. Это мое хобби, я люблю по парадах ходить. Это также касается прав женщин и людей с ограниченными возможностями, животных также я поддерживаю и четыре года не ем мяса. Я всегда стремлюсь к справедливости", – подчеркнула артистка.
Участница украинской группы KAZKA Александра Зарицкая в интервью рассказала, что когда она выходит на сцену, ее уже перестает волновать лишний вес.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Певица не обращает внимание на лишние килограммы, а наслаждается энергией, которая дарит ей публика. Но похудеть она бы все же хотела.
Если ты себе не нравишься в зеркале, то ты должна делать многое, чтобы нравиться себе. Я не скрываю того, что я хотела бы еще немного похудеть, но мне кажется, что самое главное это то, что когда мы выходим на сцену, а там такая безумная публика, которая нас так всегда встречает, то, что у тебя пару лишних килограммов, не волнует,– прокомментировала Зарицкая.
Молодая исполнительница добавила, что уже четыре года не потребляет мяса, поскольку "всегда стремится к справедливости". Кроме этого она часто посещает различные парады. Один из последних – Марш равенства в Киеве.
Читайте также: Живущая в России украинская певица неожиданно призналась в любви к Украине
"Самые смелые там были транссексуалы и у них можно немного поучиться женственности, как одеваться. Это на самом деле очень интересные люди. Это мое хобби, я люблю по парадах ходить. Это также касается прав женщин и людей с ограниченными возможностями, животных также я поддерживаю и четыре года не ем мяса. Я всегда стремлюсь к справедливости", – подчеркнула артистка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1587
0
Также советуем посмотреть
- Абсурдные идеи от чрезмерно креативных людей
- Забавные фотки, снятые в нужный момент
- В США выбрали самую «уродливую» в мире собаку
- Колумб отдыхает: Сеть насмешило торжественное открытие в Украине дорожного знака
- Живой аттракцион: в Сети высмеяли огромную очередь к Ленину в РФ
- Нагулялся: в Британии кот вернулся домой после 10 лет «странствий»
- Слепаков и Шнуров оригинально высмеяли сборную России по футболу
- Жизнь молодых мам в ироничных иллюстрациях
- «Совок»: в Сети высмеяли российские консервы с нелепым названием
- Странный реверанс Терезы Мэй высмеяли смешными фотожабами
- В «ЛНР» знатно оконфузились с американскими истребителями
- Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
- Школьники запустили в стратосферу пудинг
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
Оставьте свой комментарий