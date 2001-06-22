Раздел: Культура
Вера Брежнева опубликовала фотографию из солнечной Италии
Женщина выглядит цветущей на отдыхе.
Вера Брежнева не перестает радовать поклонников новыми снимками с отпуска в Италии.
Напомним, экс-солистка группы "Виа Гра" и жена композитора Константина Меладзе уехала отдыхать в Италию без него, а со своими родными - мамой, детьми и сестрой. Там они проводят весело и по-семейному свое свободное время, этому свидетельствуют снимки из Instagram звезды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.
Еще вчера певица показала, как проводит время в Италии. Вера знакомилась с колоритом страны катаясь на велосипеде. При любом раскладе Вера выглядит безупречно, что и отметили поклонники звезды, забросав ее комплиментами.
Сегодня же, Вера показала снимок, на котором она босая гуляет на территории, где остановилась с семьей. На фото Вера в шикарной блузе и летней бежевой юбке с карманами на пуговицах, которые не до конца застегнуты. Певица дополнила образ аксессуарами - серьгами, браслетом и очками.
Читайте также: Вера Брежнева показала, как развлекается в Италии
Подписала снимок Вера Брежнева - "даже не знаю, что сказать #ненадостесняться". Фото за день набрало более 100 тысяч лайков и множество приятных комментариев.
Вера Брежнева не перестает радовать поклонников новыми снимками с отпуска в Италии.
Напомним, экс-солистка группы "Виа Гра" и жена композитора Константина Меладзе уехала отдыхать в Италию без него, а со своими родными - мамой, детьми и сестрой. Там они проводят весело и по-семейному свое свободное время, этому свидетельствуют снимки из Instagram звезды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.
Еще вчера певица показала, как проводит время в Италии. Вера знакомилась с колоритом страны катаясь на велосипеде. При любом раскладе Вера выглядит безупречно, что и отметили поклонники звезды, забросав ее комплиментами.
Сегодня же, Вера показала снимок, на котором она босая гуляет на территории, где остановилась с семьей. На фото Вера в шикарной блузе и летней бежевой юбке с карманами на пуговицах, которые не до конца застегнуты. Певица дополнила образ аксессуарами - серьгами, браслетом и очками.
Читайте также: Вера Брежнева показала, как развлекается в Италии
Подписала снимок Вера Брежнева - "даже не знаю, что сказать #ненадостесняться". Фото за день набрало более 100 тысяч лайков и множество приятных комментариев.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
825
0
Также советуем посмотреть
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
Оставьте свой комментарий