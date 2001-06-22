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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева опубликовала фотографию из солнечной Италии

Вера Брежнева опубликовала фотографию из солнечной ИталииЖенщина выглядит цветущей на отдыхе.

Вера Брежнева не перестает радовать поклонников новыми снимками с отпуска в Италии.
Напомним, экс-солистка группы "Виа Гра" и жена композитора Константина Меладзе уехала отдыхать в Италию без него, а со своими родными - мамой, детьми и сестрой. Там они проводят весело и по-семейному свое свободное время, этому свидетельствуют снимки из Instagram звезды.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.

Еще вчера певица показала, как проводит время в Италии. Вера знакомилась с колоритом страны катаясь на велосипеде. При любом раскладе Вера выглядит безупречно, что и отметили поклонники звезды, забросав ее комплиментами.

Сегодня же, Вера показала снимок, на котором она босая гуляет на территории, где остановилась с семьей. На фото Вера в шикарной блузе и летней бежевой юбке с карманами на пуговицах, которые не до конца застегнуты. Певица дополнила образ аксессуарами - серьгами, браслетом и очками.

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Подписала снимок Вера Брежнева - "даже не знаю, что сказать #ненадостесняться". Фото за день набрало более 100 тысяч лайков и множество приятных комментариев.
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 Теги: Вера Брежнева, Италия, отпуск

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Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
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