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Раздел: Культура  
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В Лондоне произошла смертельная драка моделей

В Лондоне произошла смертельная драка моделей Результатом выяснения отношений стала смерть мужчины.

24-летний Джордж Кох (George Koh) из Лондона был арестован по подозрению в убийстве своего коллеги, 25-летнего Гарри Узоки. Оба работали моделями. Кох сотрудничал с модными домами Louis Vuitton и Paul Smith, а Гарри Узока снимался в кампаниях Zara, Mercedes и рекламировал линию одежды Everlane. Незадолго до гибели Гарри предложили роль в кино, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

У парней были приятельские отношения. Узока помогал Коху делать первые шаги в карьере, но позднее обвинил друга в том, что тот копирует его стиль. Узока считал, что приятель делает это из зависти. Когда Джордж Кох заявил, что переспал с девушкой Узоки, моделью Руби Кэмпбелл, вспыхнула ссора. 11 января они договорились встретиться около дома Узоки, чтобы выяснить отношения.

Кох приехал к месту встречи с двумя другими парнями. Сосед Гарри Узоки, который приехал с ним на встречу, рассказал в суде: «Я думал, они просто подерутся, но все же прихватил с собой железный прут, так как знал, что мы будем в меньшинстве. Я не ожидал, что они возьмут ножи… Я увидел Джорджа, в руках которого было по ножу».

Кох нанес сопернику три ранения. Одно из них пришлось в сердце - Узока умер до приезда «скорой». Все происшествие было записано камерой уличного наблюдения.

На суде Кох заявил, что взял ножи для самообороны и вообще собирался помириться, но Узока напал на него, а после напоролся на нож. К тому же он не спал с девушкой Узоки, а только сказал, что хотел бы это сделать.

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Мужчину и двух его друзей признали виновными в убийстве. Окончательный приговор суд вынесет через месяц.

В Лондоне произошла смертельная драка моделей
В Лондоне произошла смертельная драка моделей
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 Теги: модели, драка

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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