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Раздел: Культура  
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Украинскую поп-звезду сравнили с Анджелиной Джоли

Украинскую поп-звезду сравнили с Анджелиной ДжолиФото певицы собрало почти 100 тысяч лайков.

Украинская певица Настя Каменских выложила в сеть фотографии, на которых запечатлена в необычном наряде с глубоким декольте.

Снимки артистка обнародовала в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

На фото Каменских запечатлена в черных штанах с пайетками, в кофте с глубоким декольте и в необычном пиджаке, один из снимков - черно-белый.

Фото за 13 часов собрало более 100 тысяч лайков, его похвалили фанаты певицы.

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"Великолепная, грудь...", "Богиня!", "Сочная", "На Анджелину Джоли здесь очень сильно похожа", - пишут фанаты звезды.

Украинскую поп-звезду сравнили с Анджелиной Джоли
Украинскую поп-звезду сравнили с Анджелиной Джоли
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 Теги: Настя Каменских, стильный наряд

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Сегодня, 10:47 » Автор: Ирина Шевченко
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