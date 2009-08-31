Раздел: Культура
Тина Кароль порадовала поклонников редкими снимками в бикини
Такой певицу видят нечасто.
Известная украинская певица и шоувумен Тина Кароль восхитила подписчиков новым горячими фото. Соответствующие кадры появились на странице TinaKarol_fantina в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Последний летний день", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках певица одета в бикини, на что обратили внимание ее подписчики.
"Красивая, словно ангел", - сказал пользователь larkin175.
"Горячая, как хачапури", - подчеркнул юзер Oktyabrika.
"Очень красивая. Просто не отразимо", - уточнила пользователь Вита Заболотная.
Читайте также: Регина Тодоренко рассказала, за что любит Киев
"Милая. Как ангелочек", - сказал юзер Сергей Безруков
Известная украинская певица и шоувумен Тина Кароль восхитила подписчиков новым горячими фото. Соответствующие кадры появились на странице TinaKarol_fantina в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Последний летний день", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках певица одета в бикини, на что обратили внимание ее подписчики.
"Красивая, словно ангел", - сказал пользователь larkin175.
"Горячая, как хачапури", - подчеркнул юзер Oktyabrika.
"Очень красивая. Просто не отразимо", - уточнила пользователь Вита Заболотная.
Читайте также: Регина Тодоренко рассказала, за что любит Киев
"Милая. Как ангелочек", - сказал юзер Сергей Безруков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1445
0
Также советуем посмотреть
- Уфологи разглядели на Луне странные существа
- Заряд позитива: свежие анекдоты на все случаи жизни
- Спикер МИД РФ насмешила нелепой фоткой с Кобзоном
- В зоне ООС погиб боец ВСУ
- Российский школьник оригинально потроллил Путина
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
Оставьте свой комментарий