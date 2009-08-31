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Раздел: Культура  
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Тина Кароль порадовала поклонников редкими снимками в бикини

Тина Кароль порадовала поклонников редкими снимками в бикиниТакой певицу видят нечасто.

Известная украинская певица и шоувумен Тина Кароль восхитила подписчиков новым горячими фото. Соответствующие кадры появились на странице TinaKarol_fantina в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Последний летний день", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках певица одета в бикини, на что обратили внимание ее подписчики.

"Красивая, словно ангел", - сказал пользователь larkin175.

"Горячая, как хачапури", - подчеркнул юзер Oktyabrika.

"Очень красивая. Просто не отразимо", - уточнила пользователь Вита Заболотная.

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"Милая. Как ангелочек", - сказал юзер Сергей Безруков

Тина Кароль порадовала поклонников редкими снимками в бикини
Тина Кароль порадовала поклонников редкими снимками в бикини
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 Теги: Тина Кароль, бикини

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Сегодня, 12:19 » Автор: Анна Мартынова
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