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Раздел: Культура  
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Известный украинский шоумен рассказал, как поклонники угрожали ему стволом

Известный украинский шоумен рассказал, как поклонники угрожали ему стволомКошевой вспомнил о неприятной ситуации.

Известный украинский шоумен и звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о том, что недавно произошел инцидент, в котором неизвестные пьяные люди угрожали оружием, поскольку хотели сфотографироваться.

Об этом он сообщил в своем интервью изданию КП в Украине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

На вопрос о том, может ли юморист дать волю эмоциям или пуститься в драку, он ответил, что в "махаче" участвовал давно. "Это было, наверное, в студенческие годы. Сейчас же не 90-е, когда все решается стволами", - сказал звезда.

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Но затем Кошевой вспомнил о неприятной ситуации, которая произошла с ним недавно: "Мы остановились на заправке. Следом остановилась машина, вышли несколько чертей и говорят: "Ну шо, пацаны, устроим КВН?" Мы им: "Давайте вы поедете своей дорогой, мы - своей". И тут они почему-то начали нас обгонять, поджимать, тыкать стволом в окно. Типа хотели сфотографироваться. Есть люди, которых алкоголь просто убивает. А если еще и ствол есть, да куча пьяных пацанов, то почему бы не пуститься во все тяжкие и не поехать кого-нибудь лупануть?! Это скотство и трусость, я считаю".
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 Теги: Кошевой, поклонники, угрозы

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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