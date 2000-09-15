Раздел: Культура
Известный украинский шоумен рассказал, как поклонники угрожали ему стволом
Кошевой вспомнил о неприятной ситуации.
Известный украинский шоумен и звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о том, что недавно произошел инцидент, в котором неизвестные пьяные люди угрожали оружием, поскольку хотели сфотографироваться.
Об этом он сообщил в своем интервью изданию КП в Украине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
На вопрос о том, может ли юморист дать волю эмоциям или пуститься в драку, он ответил, что в "махаче" участвовал давно. "Это было, наверное, в студенческие годы. Сейчас же не 90-е, когда все решается стволами", - сказал звезда.
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Но затем Кошевой вспомнил о неприятной ситуации, которая произошла с ним недавно: "Мы остановились на заправке. Следом остановилась машина, вышли несколько чертей и говорят: "Ну шо, пацаны, устроим КВН?" Мы им: "Давайте вы поедете своей дорогой, мы - своей". И тут они почему-то начали нас обгонять, поджимать, тыкать стволом в окно. Типа хотели сфотографироваться. Есть люди, которых алкоголь просто убивает. А если еще и ствол есть, да куча пьяных пацанов, то почему бы не пуститься во все тяжкие и не поехать кого-нибудь лупануть?! Это скотство и трусость, я считаю".
Известный украинский шоумен и звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о том, что недавно произошел инцидент, в котором неизвестные пьяные люди угрожали оружием, поскольку хотели сфотографироваться.
Об этом он сообщил в своем интервью изданию КП в Украине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
На вопрос о том, может ли юморист дать волю эмоциям или пуститься в драку, он ответил, что в "махаче" участвовал давно. "Это было, наверное, в студенческие годы. Сейчас же не 90-е, когда все решается стволами", - сказал звезда.
Читайте также: Известный украинский шоумен женился
Но затем Кошевой вспомнил о неприятной ситуации, которая произошла с ним недавно: "Мы остановились на заправке. Следом остановилась машина, вышли несколько чертей и говорят: "Ну шо, пацаны, устроим КВН?" Мы им: "Давайте вы поедете своей дорогой, мы - своей". И тут они почему-то начали нас обгонять, поджимать, тыкать стволом в окно. Типа хотели сфотографироваться. Есть люди, которых алкоголь просто убивает. А если еще и ствол есть, да куча пьяных пацанов, то почему бы не пуститься во все тяжкие и не поехать кого-нибудь лупануть?! Это скотство и трусость, я считаю".
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