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В Берлине определили победителей кинофестиваля

В Берлине определили победителей кинофестиваля Победители получили статуэтки золотых и серебряных медведей.

В субботу, 16 февраля, в Германии завершился 69-й Берлинский международный кинофестиваль. Жюри под председательством известной французской актрисы Жюльет Бинош объявило победителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

«Золотой медведь» - главный приз Берлинале - в этом году достался трагикомедии «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида. Это история израильского эмигранта, который пытается жить и работать во Франции. Картина в определенной мере является автобиографичной, так как Лапид сам в свое время покинул Израиль и обосновался во Франции. Его герой находится в поиске идентичности и постоянном конфликте с собственным прошлым. Стремясь свободно овладеть французским языком, он к каждому слову подыскивает синонимы, чтобы уловить оттенки и малейшие отличия.

Гран-при жюри достался драме французского режиссера Франсуа Озона «По милости божьей». Герои фильма - мужчины, которые в детстве стали жертвами сексуальных домогательств со стороны католического священника. Они объединяются в группу, с тем чтобы добиться от церкви признания совершенных преступлений. Каждому из них приходится вспомнить прошлое и снова и снова переживать полученные психологические травмы.

«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек (Германия). Успех ей принесла драма «Я был дома, но…». Это история сложных взаимоотношений матери-одиночки и ее 13-летнего сына. Женщина оказывается на грани нервного срыва, пытаясь воспитывать сама двоих детей и делать карьеру.

Соотечественница Шанелек Нора Фингшайдт получила «Серебряного медведя» за открытие новых перспектив в кинематографе. Ее фильм «Крушитель системы» произвел большое впечатление на членов жюри.

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«Серебряные медведи» за актерское мастерство достались исполнителям главных ролей в китайском фильме «Так давно, сын мой», который снял известный режиссер Ван Сяошуай. Это актер Ван Цзинчунь и актриса Юн Мэй. Драма охватывает жизнь трех поколений двух семей.
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 Теги: Берлин, кинофестиваль

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