Раздел: Культура
В Берлине определили победителей кинофестиваля
Победители получили статуэтки золотых и серебряных медведей.
В субботу, 16 февраля, в Германии завершился 69-й Берлинский международный кинофестиваль. Жюри под председательством известной французской актрисы Жюльет Бинош объявило победителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Золотой медведь» - главный приз Берлинале - в этом году достался трагикомедии «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида. Это история израильского эмигранта, который пытается жить и работать во Франции. Картина в определенной мере является автобиографичной, так как Лапид сам в свое время покинул Израиль и обосновался во Франции. Его герой находится в поиске идентичности и постоянном конфликте с собственным прошлым. Стремясь свободно овладеть французским языком, он к каждому слову подыскивает синонимы, чтобы уловить оттенки и малейшие отличия.
Гран-при жюри достался драме французского режиссера Франсуа Озона «По милости божьей». Герои фильма - мужчины, которые в детстве стали жертвами сексуальных домогательств со стороны католического священника. Они объединяются в группу, с тем чтобы добиться от церкви признания совершенных преступлений. Каждому из них приходится вспомнить прошлое и снова и снова переживать полученные психологические травмы.
«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек (Германия). Успех ей принесла драма «Я был дома, но…». Это история сложных взаимоотношений матери-одиночки и ее 13-летнего сына. Женщина оказывается на грани нервного срыва, пытаясь воспитывать сама двоих детей и делать карьеру.
Соотечественница Шанелек Нора Фингшайдт получила «Серебряного медведя» за открытие новых перспектив в кинематографе. Ее фильм «Крушитель системы» произвел большое впечатление на членов жюри.
Читайте также: Украинский телеведущий похвастался роскошным отдыхом
«Серебряные медведи» за актерское мастерство достались исполнителям главных ролей в китайском фильме «Так давно, сын мой», который снял известный режиссер Ван Сяошуай. Это актер Ван Цзинчунь и актриса Юн Мэй. Драма охватывает жизнь трех поколений двух семей.
В субботу, 16 февраля, в Германии завершился 69-й Берлинский международный кинофестиваль. Жюри под председательством известной французской актрисы Жюльет Бинош объявило победителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Золотой медведь» - главный приз Берлинале - в этом году достался трагикомедии «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида. Это история израильского эмигранта, который пытается жить и работать во Франции. Картина в определенной мере является автобиографичной, так как Лапид сам в свое время покинул Израиль и обосновался во Франции. Его герой находится в поиске идентичности и постоянном конфликте с собственным прошлым. Стремясь свободно овладеть французским языком, он к каждому слову подыскивает синонимы, чтобы уловить оттенки и малейшие отличия.
Гран-при жюри достался драме французского режиссера Франсуа Озона «По милости божьей». Герои фильма - мужчины, которые в детстве стали жертвами сексуальных домогательств со стороны католического священника. Они объединяются в группу, с тем чтобы добиться от церкви признания совершенных преступлений. Каждому из них приходится вспомнить прошлое и снова и снова переживать полученные психологические травмы.
«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек (Германия). Успех ей принесла драма «Я был дома, но…». Это история сложных взаимоотношений матери-одиночки и ее 13-летнего сына. Женщина оказывается на грани нервного срыва, пытаясь воспитывать сама двоих детей и делать карьеру.
Соотечественница Шанелек Нора Фингшайдт получила «Серебряного медведя» за открытие новых перспектив в кинематографе. Ее фильм «Крушитель системы» произвел большое впечатление на членов жюри.
Читайте также: Украинский телеведущий похвастался роскошным отдыхом
«Серебряные медведи» за актерское мастерство достались исполнителям главных ролей в китайском фильме «Так давно, сын мой», который снял известный режиссер Ван Сяошуай. Это актер Ван Цзинчунь и актриса Юн Мэй. Драма охватывает жизнь трех поколений двух семей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий