Раздел: Культура
Лина Хиди рассказала о проблемах в карьере из-за скандального Вайнштейна
Он дважды предлагал ей интимную связь.
Известная английская актриса Лина Хиди ранее признавалась, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна, однако она снова нарушила молчание и поделилась новыми мыслями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В интервью для издания The Times исполнительница роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов" рассказала, что ее карьера сильно пострадала из-за отказа в сексе с Вайнштейном. Он дважды предлагал ей интимную связь и успех в кино, однако та отказалась. Взамен студия Miramax, соучредителем которой является скандальный продюсер, прекратила с Хиди любое сотрудничество.
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Черт, может то, что я не переспала с ним, повлияло на целое десятилетие моей карьеры. К этим случаям я дважды работала с Miramax, но потом ничего не было,– призналась британская звезда.
Известная английская актриса Лина Хиди ранее признавалась, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна, однако она снова нарушила молчание и поделилась новыми мыслями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В интервью для издания The Times исполнительница роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов" рассказала, что ее карьера сильно пострадала из-за отказа в сексе с Вайнштейном. Он дважды предлагал ей интимную связь и успех в кино, однако та отказалась. Взамен студия Miramax, соучредителем которой является скандальный продюсер, прекратила с Хиди любое сотрудничество.
Читайте также: Известная актриса расстроила поклонников плохим внешним видом
Черт, может то, что я не переспала с ним, повлияло на целое десятилетие моей карьеры. К этим случаям я дважды работала с Miramax, но потом ничего не было,– призналась британская звезда.
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