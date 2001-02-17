Раздел: Культура
Ольга Сумская порадовала цветущим видом
Поклонники Сумской в очередной раз засыпали ее комплиментами
Ольга Сумская уже давно зарекомендовала себя, как одна из самых красивых и "вечно молодых" украинских актрис, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
52-летняя Народная артистка Украины достаточно часто приятно удивляет своих поклонников молодостью и цветущим видом. Ольга - настоящий пример для подражания. Артистка неоднократно повторяет, как важно следить за собой даже в молодости, чтобы как можно дольше продлить красоту. "Важно любить себя", - повторяет Сумская, которая ранее показала фото 10-летней давности.
Так, на своей instagram-страничке Ольга поделилась очередным селфи со спектакля в Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре. Артистка поблагодарила зрителей за теплый прием, отметив, что они невероятны. Кстати, что на данный момент Народная артистка гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита".
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При этом поклонники артистки подчеркнули, что на опубликованном снимке Ольга выглядит просто фантастически красиво.
Ольга Сумская уже давно зарекомендовала себя, как одна из самых красивых и "вечно молодых" украинских актрис, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
52-летняя Народная артистка Украины достаточно часто приятно удивляет своих поклонников молодостью и цветущим видом. Ольга - настоящий пример для подражания. Артистка неоднократно повторяет, как важно следить за собой даже в молодости, чтобы как можно дольше продлить красоту. "Важно любить себя", - повторяет Сумская, которая ранее показала фото 10-летней давности.
Так, на своей instagram-страничке Ольга поделилась очередным селфи со спектакля в Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре. Артистка поблагодарила зрителей за теплый прием, отметив, что они невероятны. Кстати, что на данный момент Народная артистка гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита".
Читайте также: Ольга Сумская восхитила цветущим внешним видом
При этом поклонники артистки подчеркнули, что на опубликованном снимке Ольга выглядит просто фантастически красиво.
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