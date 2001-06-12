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Раздел: Курьезы  
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Китайского рыбака перепугала рыбина с птичьей головой

Китайского рыбака перепугала рыбина с птичьей головойРыба-мутант похожа на белого амура.

Странную рыбу с головой голубя выловил мужчина, проживающий в городе Гайан (Китай), передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В ролике, который недавно был опубликован в сети, показана лежащая на земле рыба, голова которой больше напоминает голову голубя.

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По всей видимости, существо является мутантом Белого амура – пресноводной рыбы семейства карповых. Однако изучить удивительный образец невозможно – мужчина отпустил рыбу в реку, пожалев ее.

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 Теги: рыбак, птица

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Сегодня, 13:27 » Автор: Анна Мартынова
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