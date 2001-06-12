Раздел: Курьезы
Китайского рыбака перепугала рыбина с птичьей головой
Рыба-мутант похожа на белого амура.
Странную рыбу с головой голубя выловил мужчина, проживающий в городе Гайан (Китай), передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В ролике, который недавно был опубликован в сети, показана лежащая на земле рыба, голова которой больше напоминает голову голубя.
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По всей видимости, существо является мутантом Белого амура – пресноводной рыбы семейства карповых. Однако изучить удивительный образец невозможно – мужчина отпустил рыбу в реку, пожалев ее.
Странную рыбу с головой голубя выловил мужчина, проживающий в городе Гайан (Китай), передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В ролике, который недавно был опубликован в сети, показана лежащая на земле рыба, голова которой больше напоминает голову голубя.
Читайте также: Школьница перепугала друзей, приехав на выпускной в гробу
По всей видимости, существо является мутантом Белого амура – пресноводной рыбы семейства карповых. Однако изучить удивительный образец невозможно – мужчина отпустил рыбу в реку, пожалев ее.
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