Раздел: Курьезы
Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
Солнышко начало пригревать.
Эти фото показывают правду о том, что будет если лежать под жгучим солнцем долгое время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
"Дорвались!" – вот так еще можно сказать про героев нашей подборки…
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Лето наступило, солнышко начало пригревать, а это значит что? Нет, не значит, что нужно скорее бежать загорать, сначала надо намазаться кремом от загара! Иначе получится примерно так.
Эти фото показывают правду о том, что будет если лежать под жгучим солнцем долгое время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
"Дорвались!" – вот так еще можно сказать про героев нашей подборки…
Читайте также: Эта подборка неудачных селфи наверняка поднимет настроение
Лето наступило, солнышко начало пригревать, а это значит что? Нет, не значит, что нужно скорее бежать загорать, сначала надо намазаться кремом от загара! Иначе получится примерно так.
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