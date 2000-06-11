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Раздел: Курьезы  
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Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение

Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение Солнышко начало пригревать.

Эти фото показывают правду о том, что будет если лежать под жгучим солнцем долгое время.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

"Дорвались!" – вот так еще можно сказать про героев нашей подборки…

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Лето наступило, солнышко начало пригревать, а это значит что? Нет, не значит, что нужно скорее бежать загорать, сначала надо намазаться кремом от загара! Иначе получится примерно так.

Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение

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 Теги: Лето, загар

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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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