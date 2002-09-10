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Раздел: Курьезы  
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Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов

Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларовМагазин понес убытки.

Сотрудница супермаркета в течение нескольких лет съедала ветчину, которую выставляли на прилавке; умножив стоимость ветчины на срок работы женщины, руководство супермаркета получило сумму в девять тысяч долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой ан svidok.online.

По данным американских СМИ, владельцы магазина обвинили сотрудницу в краже в особо крупном размере. Теперь ей потребовали возместить ущерб в размере девяти тысяч долларов.

По словам Орвис Кэмпбелл, шерифа округа Тускарауас, женщину заподозрили в поедании нескольких кусочков ветчины ы течение восьми лет. Умножив стоимость трех-четырех ломтиков ветчины на срок работы американки, администрация получила сумму ущерба в 9000 долларов.

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Шериф также сообщил, что не арестовывал сотрудницу супермаркета и даже не предъявлял ей обвинений. Однако заявление от администрации магазина он принял и передал в прокуратуру.
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 Теги: продавщица, колбаса

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Сегодня, 12:23 » Автор: Анна Мартынова
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