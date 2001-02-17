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Раздел: Курьезы  
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Новый флешмоб: хозяева котов и собак редактируют их голоса

Новый флешмоб: хозяева котов и собак редактируют их голосаЗвучит лучше многих поп-звезд.

Аниматор студии Disney сделал из своего кота настоящую музыкальную звезду, подвергнув его голос звуковой редактуре, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

Хоакин Болдуин записал голос своего кота Элтона, после чего обработал его и преобразил в электронное звучание. В итоге, по его словам, кот стал звучать «лучше 88% рэперов», пишет Корреспондент.

Забавное видео он разместил на своей страничке в Twitter.



Как рассказал сам Болдуин, по утрам его кот не замолкает, что и натолкнуло его на идеи видоизменить голос питомца с помощью мобильного приложения Voloco.

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И хотя это не помогло решить проблему с криками, результат получился довольно забавный. Так, в Сети образовался новый флешмоб. Пользователи также принялись публиковать видео с измененными голосами своих любимцев.




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 Теги: коты, собаки

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Сегодня, 15:54 » Автор: Анна Мартынова
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