Раздел: Курьезы
Новый флешмоб: хозяева котов и собак редактируют их голоса
Звучит лучше многих поп-звезд.
Аниматор студии Disney сделал из своего кота настоящую музыкальную звезду, подвергнув его голос звуковой редактуре, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Хоакин Болдуин записал голос своего кота Элтона, после чего обработал его и преобразил в электронное звучание. В итоге, по его словам, кот стал звучать «лучше 88% рэперов», пишет Корреспондент.
Забавное видео он разместил на своей страничке в Twitter.
Как рассказал сам Болдуин, по утрам его кот не замолкает, что и натолкнуло его на идеи видоизменить голос питомца с помощью мобильного приложения Voloco.
Читайте также: Сеть в восторге от собаки, подружившейся с коровой
И хотя это не помогло решить проблему с криками, результат получился довольно забавный. Так, в Сети образовался новый флешмоб. Пользователи также принялись публиковать видео с измененными голосами своих любимцев.
Аниматор студии Disney сделал из своего кота настоящую музыкальную звезду, подвергнув его голос звуковой редактуре, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Хоакин Болдуин записал голос своего кота Элтона, после чего обработал его и преобразил в электронное звучание. В итоге, по его словам, кот стал звучать «лучше 88% рэперов», пишет Корреспондент.
Забавное видео он разместил на своей страничке в Twitter.
Как рассказал сам Болдуин, по утрам его кот не замолкает, что и натолкнуло его на идеи видоизменить голос питомца с помощью мобильного приложения Voloco.
Читайте также: Сеть в восторге от собаки, подружившейся с коровой
И хотя это не помогло решить проблему с криками, результат получился довольно забавный. Так, в Сети образовался новый флешмоб. Пользователи также принялись публиковать видео с измененными голосами своих любимцев.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
125
0
Оставьте свой комментарий