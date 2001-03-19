Эти продукты лучше не есть на голодный желудок

Диетолог рассказал, какая еда вредит организму при употреблении натощак.



Диетологи акцентируют внимание на правильности питания, подчеркивая важность завтрака и считая его главным приемом пищи в сутки, сообщает



Для утренней трапезы необходимо тщательно подбирать продукты, так как некоторые, съеденные натощак, могут подорвать здоровье. Специалисты выделили семь наиболее опасных для голодного желудка провиантов: выпечка, сладости, кофе, холодные напитки, кисломолочные изделия, груши, хурма и цитрусовые.



Источник в сфере диетологии рассказал, что на завтрак следует воздержаться от употребления выпечки. Дрожжи, содержащиеся в ней, провоцируют образованию газов, что ведет к вздутию. Специалисты рекомендуют обойтись хлебобулочными изделиями, приготовленными из бездрожжевого теста.



Съеденные натощак сладости нарушают метаболизм и способствуют развитию сахарного диабета. Поджелудочная железа не может справиться с большим количеством сахара, попадающим в желудок, начинает плохо функционировать и не выделяет достаточно инсулина.



Кисломолочные продукты, предназначенные для создания в желудке полезной микрофлоры, натощак бесполезны. Бактерии, попадая в агрессивную кислую среду, погибают, не доходя до кишечника. В утреннее время необходимо выпивать стакан воды для «разогрева» желудочно-кишечного тракта перед завтраком.



Однако не следует употреблять слишком холодные напитки, раздражающие слизистую и провоцирующие обострения заболеваний пищеварительной системы. Они способствуют сужению сосудов желудка и ухудшению кровообращения, усложняя процесс переваривания пищи.



Многие люди начинают утро с чашки кофе, не догадываясь, что содержащийся в нем кофеин раздражает слизистую оболочку желудка и повышает секрецию желудочного сока. Кислота, если довольствоваться на завтрак одним напитком, начинает разъедать ткани органов пищеварения, вследствие чего развивается гастрит.



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Нельзя натощак пить апельсиновые и грейпфрутовые соки, так как кислоты цитрусовых раздражают стенки желудка, что ведет к возникновению гастрита. На завтрак не рекомендуется есть грушу и хурму. В них содержится много грубой клетчатки, травмирующей слизистую оболочку пустого желудка. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Диетологи акцентируют внимание на правильности питания, подчеркивая важность завтрака и считая его главным приемом пищи в сутки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Для утренней трапезы необходимо тщательно подбирать продукты, так как некоторые, съеденные натощак, могут подорвать здоровье. Специалисты выделили семь наиболее опасных для голодного желудка провиантов: выпечка, сладости, кофе, холодные напитки, кисломолочные изделия, груши, хурма и цитрусовые.Источник в сфере диетологии рассказал, что на завтрак следует воздержаться от употребления выпечки. Дрожжи, содержащиеся в ней, провоцируют образованию газов, что ведет к вздутию. Специалисты рекомендуют обойтись хлебобулочными изделиями, приготовленными из бездрожжевого теста.Съеденные натощак сладости нарушают метаболизм и способствуют развитию сахарного диабета. Поджелудочная железа не может справиться с большим количеством сахара, попадающим в желудок, начинает плохо функционировать и не выделяет достаточно инсулина.Кисломолочные продукты, предназначенные для создания в желудке полезной микрофлоры, натощак бесполезны. Бактерии, попадая в агрессивную кислую среду, погибают, не доходя до кишечника. В утреннее время необходимо выпивать стакан воды для «разогрева» желудочно-кишечного тракта перед завтраком.Однако не следует употреблять слишком холодные напитки, раздражающие слизистую и провоцирующие обострения заболеваний пищеварительной системы. Они способствуют сужению сосудов желудка и ухудшению кровообращения, усложняя процесс переваривания пищи.Многие люди начинают утро с чашки кофе, не догадываясь, что содержащийся в нем кофеин раздражает слизистую оболочку желудка и повышает секрецию желудочного сока. Кислота, если довольствоваться на завтрак одним напитком, начинает разъедать ткани органов пищеварения, вследствие чего развивается гастрит.Нельзя натощак пить апельсиновые и грейпфрутовые соки, так как кислоты цитрусовых раздражают стенки желудка, что ведет к возникновению гастрита. На завтрак не рекомендуется есть грушу и хурму. В них содержится много грубой клетчатки, травмирующей слизистую оболочку пустого желудка.



