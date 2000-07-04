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Раздел: Медицина  
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Медики назвали самое простое средство от инсульта

Медики назвали самое простое средство от инсультаВсего 15 минут в день, проводимые на солнце, могут стать простым способом восстановить целостность сердечно-сосудистой системы и защититься от ее нарушений.

К такому выводу пришли американские ученые из Университета Огайо, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.

В рамках своего исследования специалисты установили, что витамин D крайне полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, и для его восполнения необходимо находиться на улице в солнечный день всего 15 минут ежедневно.

«Недостаток витамина D в организме провоцирует повреждение выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов эндотелиальных клеток. Следствием этого процесса становится значительное ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы и рост нагрузки, испытываемой миокардом», — рассказали авторы проекта.

По их словам, выработка витамина D в организме, которая активируется под влиянием ультрафиолета, способствует поддержанию должного уровня оксида азота – дефицит этого вещества в крови может провоцировать развитие инсультов.

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«Витамин D – это самое недорогое решение для восстановлена сердца и сосудов», — отметили ученые.
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 Теги: медики, инсульт, здоровье

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Сегодня, 19:54 » Автор: Ульяна Воликовская
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