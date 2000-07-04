Раздел: Медицина
Медики назвали самое простое средство от инсульта
Всего 15 минут в день, проводимые на солнце, могут стать простым способом восстановить целостность сердечно-сосудистой системы и защититься от ее нарушений.
К такому выводу пришли американские ученые из Университета Огайо, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.
В рамках своего исследования специалисты установили, что витамин D крайне полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, и для его восполнения необходимо находиться на улице в солнечный день всего 15 минут ежедневно.
«Недостаток витамина D в организме провоцирует повреждение выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов эндотелиальных клеток. Следствием этого процесса становится значительное ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы и рост нагрузки, испытываемой миокардом», — рассказали авторы проекта.
По их словам, выработка витамина D в организме, которая активируется под влиянием ультрафиолета, способствует поддержанию должного уровня оксида азота – дефицит этого вещества в крови может провоцировать развитие инсультов.
Читайте также: Простые рецепты для укрепления сердца и сосудов
«Витамин D – это самое недорогое решение для восстановлена сердца и сосудов», — отметили ученые.
К такому выводу пришли американские ученые из Университета Огайо, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.
В рамках своего исследования специалисты установили, что витамин D крайне полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, и для его восполнения необходимо находиться на улице в солнечный день всего 15 минут ежедневно.
«Недостаток витамина D в организме провоцирует повреждение выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов эндотелиальных клеток. Следствием этого процесса становится значительное ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы и рост нагрузки, испытываемой миокардом», — рассказали авторы проекта.
По их словам, выработка витамина D в организме, которая активируется под влиянием ультрафиолета, способствует поддержанию должного уровня оксида азота – дефицит этого вещества в крови может провоцировать развитие инсультов.
Читайте также: Простые рецепты для укрепления сердца и сосудов
«Витамин D – это самое недорогое решение для восстановлена сердца и сосудов», — отметили ученые.
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