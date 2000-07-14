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Медики объяснили, почему нельзя спать в бюстгальтере

Медики объяснили, почему нельзя спать в бюстгальтере Ношение бюстгальтера следует сократить, чтобы не навредить здоровью.

Научные специалисты в последнее время все чаще высказываются о том, чтобы женщины отказывались от привычки постоянно носить бюстгальтер. Заключение на этот счет прозвучало от британского специалиста по маммологии Сета Ранкина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Ранкин заявил, что женщины ни в коем случае не должны спать в бюстгальтере. Эксперт убежден, что сон в бюстгальтере может крайне негативно сказаться на здоровье: в таких случаях в женском теле возникает постоянное давление на лимфатические узлы.

«Даже не очень тугой бюстгальтер может препятствовать свободному циркулированию лимфы, что в свою очередь может привести к отекам и хроническим воспалительным процессам», - отметил врач.

Помимо этого, поделился мнением Ранкин, женщинам лучше отказаться от ношения бюстгальтеров дома, - такой отказ избавит от риска опасного дополнительного сжатия в области лимфатических узлов.

В свою очередь исследование, проводившееся ученым Жаном-Дени Руйоном, также закончилось вердиктом о вреде бюстгальтеров. Эта работа, в ходе которой были изучены данные 300 женщин в возрасте 18-35 лет, показала: вопреки популярному мнению, ношение лифчика не способствует поддержанию формы груди.

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«Грудь обвисает у женщин по мере возраста, а также, вероятно, в зависимости от количества беременностей, которые у них были, - и не важно, носили они бюстгальтер, или нет. Когда женщины носят бюстгальтер, он ограничивает способность груди развивать мышечные ткани, которые поддерживают бюст естественным образом», - констатировали при этом специалисты.
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 Теги: бюстгальтер, вред

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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