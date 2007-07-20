Раздел: Медицина
Названы лучшие продукты для продления жизни
Топ-5 продуктов которые помогут прожить до 100 лет.
Человек есть то, что он ест, - сказал когда-то Гиппократ. Так считают врачи и диетологи и в наше время. Так что бы такого съесть, чтобы жить в здравом уме и твердой памяти до глубокой старости, попробуем разобраться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.
Человеческий организм получает все необходимые витамины и микроэлементы из продуктов питания. Увы, но мы не всегда способны отличить полезный продукт от вредного или ненужного, а едим то, что вкусно приготовлено, что купили или кто-то угостил.
Вы же хотите прожить до 100 лет, а может и больше? Тогда скорее хватайте ручку и блокнот и составляйте список продуктов, которые вам надобно купить и которые следует употреблять почаще, чтобы ваш организм как можно дольше оставался здоровым.
Качественный кофе
Если этим ароматным напитком не злоупотреблять, то можно получить от него одну только пользу. Ваша сердечно-сосудистая система будет надежно защищена, а также вы всегда будете бодры.
Свежие фрукты и овощи
Это просто кладезь полезных веществ. Жуйте их как можно чаще и больше. Вы забудете о недостатке витаминов и микроэлементов, а также и о болезнях ЖКТ.
Орехи и семечки
Эти вкусные продукты содержат массу полезных веществ и для успешной работы мозга, и для нормализации работы гормональной системы. Кроме того, орехи и плодовые семечки способны защитить организм от онкологии.
Яйца и рыба
1 яйцо в день и что-нибудь рыбное (не жареное) станут отличным источником омега-3 жирных кислот, которые просто необходимы организму для длительной жизнедеятельности. Они защитят клетки от преждевременного старения и мутаций.
Читайте также: Названы самые сильные природные антибиотики
Натуральные приправы
Всевозможные специи крайне полезны для здоровья. Даже небольшие дозы приправ способны улучшить иммунитет, нормализовать работу ЖКТ, придать сил и снять воспаление.
Человек есть то, что он ест, - сказал когда-то Гиппократ. Так считают врачи и диетологи и в наше время. Так что бы такого съесть, чтобы жить в здравом уме и твердой памяти до глубокой старости, попробуем разобраться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.
Человеческий организм получает все необходимые витамины и микроэлементы из продуктов питания. Увы, но мы не всегда способны отличить полезный продукт от вредного или ненужного, а едим то, что вкусно приготовлено, что купили или кто-то угостил.
Вы же хотите прожить до 100 лет, а может и больше? Тогда скорее хватайте ручку и блокнот и составляйте список продуктов, которые вам надобно купить и которые следует употреблять почаще, чтобы ваш организм как можно дольше оставался здоровым.
Качественный кофе
Если этим ароматным напитком не злоупотреблять, то можно получить от него одну только пользу. Ваша сердечно-сосудистая система будет надежно защищена, а также вы всегда будете бодры.
Свежие фрукты и овощи
Это просто кладезь полезных веществ. Жуйте их как можно чаще и больше. Вы забудете о недостатке витаминов и микроэлементов, а также и о болезнях ЖКТ.
Орехи и семечки
Эти вкусные продукты содержат массу полезных веществ и для успешной работы мозга, и для нормализации работы гормональной системы. Кроме того, орехи и плодовые семечки способны защитить организм от онкологии.
Яйца и рыба
1 яйцо в день и что-нибудь рыбное (не жареное) станут отличным источником омега-3 жирных кислот, которые просто необходимы организму для длительной жизнедеятельности. Они защитят клетки от преждевременного старения и мутаций.
Читайте также: Названы самые сильные природные антибиотики
Натуральные приправы
Всевозможные специи крайне полезны для здоровья. Даже небольшие дозы приправ способны улучшить иммунитет, нормализовать работу ЖКТ, придать сил и снять воспаление.
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