» » Названы лучшие продукты для продления жизни
Раздел: Медицина  
0

Названы лучшие продукты для продления жизни

Названы лучшие продукты для продления жизниТоп-5 продуктов которые помогут прожить до 100 лет.

Человек есть то, что он ест, - сказал когда-то Гиппократ. Так считают врачи и диетологи и в наше время. Так что бы такого съесть, чтобы жить в здравом уме и твердой памяти до глубокой старости, попробуем разобраться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.

Человеческий организм получает все необходимые витамины и микроэлементы из продуктов питания. Увы, но мы не всегда способны отличить полезный продукт от вредного или ненужного, а едим то, что вкусно приготовлено, что купили или кто-то угостил.

Вы же хотите прожить до 100 лет, а может и больше? Тогда скорее хватайте ручку и блокнот и составляйте список продуктов, которые вам надобно купить и которые следует употреблять почаще, чтобы ваш организм как можно дольше оставался здоровым.

Качественный кофе
Если этим ароматным напитком не злоупотреблять, то можно получить от него одну только пользу. Ваша сердечно-сосудистая система будет надежно защищена, а также вы всегда будете бодры.

Свежие фрукты и овощи
Это просто кладезь полезных веществ. Жуйте их как можно чаще и больше. Вы забудете о недостатке витаминов и микроэлементов, а также и о болезнях ЖКТ.

Орехи и семечки
Эти вкусные продукты содержат массу полезных веществ и для успешной работы мозга, и для нормализации работы гормональной системы. Кроме того, орехи и плодовые семечки способны защитить организм от онкологии.

Яйца и рыба
1 яйцо в день и что-нибудь рыбное (не жареное) станут отличным источником омега-3 жирных кислот, которые просто необходимы организму для длительной жизнедеятельности. Они защитят клетки от преждевременного старения и мутаций.

Читайте также: Названы самые сильные природные антибиотики

Натуральные приправы
Всевозможные специи крайне полезны для здоровья. Даже небольшие дозы приправ способны улучшить иммунитет, нормализовать работу ЖКТ, придать сил и снять воспаление.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, долголетие

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:12 » Автор: Ирина Шевченко
     1140
     0

Похожие новости по теме

Эти продукты способны заменить мясо в рационе Эти продукты способны заменить мясо в рационе

Лучшие источники белка.

Названы самые полезные продукты для здоровья Названы самые полезные продукты для здоровья

7 идеальных продуктов для красоты и здоровья.

Медики назвали лучшие продукты для нормализации обмена веществ Медики назвали лучшие продукты для нормализации обмена веществ

7 продуктов, улучшающих обмен веществ.

Как повысить продуктивность работы мозга: лучшие продукты и рекомендации Как повысить продуктивность работы мозга: лучшие продукты и рекомендации

Есть продукты, которые отлично стимулируют работу мозга, улучшают память и повышают внимание.

Действительно ли так полезны витамины? Действительно ли так полезны витамины?

Известные американские ученые сделали интересное и важное открытие. Они определили, что если принимать регулярно витамины – это не обязательно может приносить пользу вашему организму. Например, женщины, которые постоянно принимают витамины, страдали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака не реже, чем те женщины, которые не

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх