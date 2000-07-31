Медики рассказали, чем вредны зубные импланты

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Если у вас режутся зубы мудрости, то вы должны знать, что о них думают врачи.

Если Вы хотите сохранить острую память, Вам стоит хотеть чистить зубы: люди, у которых осталось меньше своих зубов, более плохо выполняют тесты на память, показало новое исследование. В испытании приняло участие 273 человека в возрасте от 55 лет, и исследователи обнаружили скромную, но значительную связь между количеством у