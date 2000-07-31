Раздел: Медицина
Медики рассказали, чем вредны зубные импланты
80% всех их бывших пациентов жаловались на головные боли.
Потеря зубов у взрослого человека приводит не только к психологическим проблемам. В таких случаях часто нарушается речь, возникают заболевания желудочно-кишечного тракта. В современной стоматологии существуют широкие возможности помощи таким пациентам и один из вариантов — установка зубных имплантов. Но очень многие высококвалифицированные врачи утверждают, что эта дентологическая операция может быть опасна для здоровья.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Отторжение, инфекции и травмы
Как и лечение практически любой болезни, у имплантировании зубов существуют свои побочные эффекты. Российский ученый, приват-доцент Н. Н. Знаменский в своем докладе «Имплантация исскуственных зубов» разъясняя условия установки импланта в челюстную кость, предупреждает, что он ни в коем случае не должен реагировать на физиологические процессы внутри самой костной ткани. Монтирование штифта может закончиться его отторжением и таких случаев немало. Если у пациента достаточно сильный иммунитет, то организм может расценить протез, как чужеродное тело и в этом случае имплант не приживется, рано или поздно он выпадет. Ну а если у человека иммунитет снижен, то после установки искусственного зуба в его челюсти могут начаться гнойные инфекции и воспаления. Такие осложнения безусловно лечатся, но все равно как следствие возникает гнойное расплавление костной ткани, в которой держится штифт, и в итоге искусственный зуб выпадает.
В ходе операции по установке искусственного зуба может быть поврежден лицевой или тройничный нерв, случиться прободение стенки гайморовой пазухи. Лечение таких последствий иногда занимают годы. Ну а быть стопроцентно уверенным, что подобного не произойдет, не может ни один стоматолог в мире. Ведь каждый человек уникален и расположение его нервных окончаний внутри организма ненамного, но все-таки может варьироваться. Одним из тяжелых последствий установки импланта врачи считают и травму челюсти. Она может случиться, если штифт монтируется под неправильным углом или стоматолог неверно рассчитал соотношение его толщины и устойчивости челюстной кости, была неправильно проведена костная пластика. Трещины в челюсти со временем заживают, но любое протезирование в этом случае уже противопоказано.
Постоянные головные боли
Ученые-парадантологи из Университета Гетеборга, Германия, провели анализ обращений пациентов с установленными зубными имплантами за медицинской помощью, в краткосрочной перспективе после проведенных им операций. Доктора определили, что 80% всех их бывших пациентов жаловались на головные боли и около 20% указывали на постоянный дискомфорт в области шеи. Оказывается, натуральные зубы у человека имеют микроподвижность, а поскольку в пародонте располагаются их нервные окончания, то они реагируют на нагрузку, которую испытывает зуб в процессе жевания. Мышцы челюсти получают эти сигналы и периодически расслабляются или находятся в тонусе, естественным образом регулируя свою работу. Когда человек пережевывает пищу имплантами, то не ощущает жевательную нагрузку и мышцы не получают сигналы о регуляции своего состояния. Они постоянно находятся в повышенном тонусе и это приводит к возникновению нескончаемых головных болей. Немецкие врачи утверждают, что подобные состояния нивелируются анальгетическими препаратами, но не уточняют, как долго их пациентам теперь придется ежедневно пить таблетки.
Вероятные отравления
Читайте также: Ученые рассказали, чем вредны зубные щетки
Несколько лет назад врачи из госпиталя Hankook, города Наджу, Южная Корея, начали проводить исследование о долгосрочных последствиях уже установленных у их пациентов зубных протезов. Дело в том, что в зависимости от фирмы-производителя, эти имплатнты помимо химически чистого титана имеют в своем составе и другие материалы, такие как цинк, железо, сложные органические полимеры. При длительном многолетнем нахождении во рту микрочастицы этих веществ вместе со слюной однозначно попадают в желудок. Но какое влияние оказывают эти соединения на здоровье? Южнокорейские исследователи предполагают, что железо и цинк, которые имеют способность накапливаться в организме, в итоге могут спровоцировать серьезные отравления. Но пока научные данные в госпитале Hankook только собирают и врачи обещают опубликовать анализ своих исследований в самом ближайшем будущем.
Сообщение Чем вредны зубные импланты появились сначала на Умная.
Потеря зубов у взрослого человека приводит не только к психологическим проблемам. В таких случаях часто нарушается речь, возникают заболевания желудочно-кишечного тракта. В современной стоматологии существуют широкие возможности помощи таким пациентам и один из вариантов — установка зубных имплантов. Но очень многие высококвалифицированные врачи утверждают, что эта дентологическая операция может быть опасна для здоровья.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Отторжение, инфекции и травмы
Как и лечение практически любой болезни, у имплантировании зубов существуют свои побочные эффекты. Российский ученый, приват-доцент Н. Н. Знаменский в своем докладе «Имплантация исскуственных зубов» разъясняя условия установки импланта в челюстную кость, предупреждает, что он ни в коем случае не должен реагировать на физиологические процессы внутри самой костной ткани. Монтирование штифта может закончиться его отторжением и таких случаев немало. Если у пациента достаточно сильный иммунитет, то организм может расценить протез, как чужеродное тело и в этом случае имплант не приживется, рано или поздно он выпадет. Ну а если у человека иммунитет снижен, то после установки искусственного зуба в его челюсти могут начаться гнойные инфекции и воспаления. Такие осложнения безусловно лечатся, но все равно как следствие возникает гнойное расплавление костной ткани, в которой держится штифт, и в итоге искусственный зуб выпадает.
В ходе операции по установке искусственного зуба может быть поврежден лицевой или тройничный нерв, случиться прободение стенки гайморовой пазухи. Лечение таких последствий иногда занимают годы. Ну а быть стопроцентно уверенным, что подобного не произойдет, не может ни один стоматолог в мире. Ведь каждый человек уникален и расположение его нервных окончаний внутри организма ненамного, но все-таки может варьироваться. Одним из тяжелых последствий установки импланта врачи считают и травму челюсти. Она может случиться, если штифт монтируется под неправильным углом или стоматолог неверно рассчитал соотношение его толщины и устойчивости челюстной кости, была неправильно проведена костная пластика. Трещины в челюсти со временем заживают, но любое протезирование в этом случае уже противопоказано.
Постоянные головные боли
Ученые-парадантологи из Университета Гетеборга, Германия, провели анализ обращений пациентов с установленными зубными имплантами за медицинской помощью, в краткосрочной перспективе после проведенных им операций. Доктора определили, что 80% всех их бывших пациентов жаловались на головные боли и около 20% указывали на постоянный дискомфорт в области шеи. Оказывается, натуральные зубы у человека имеют микроподвижность, а поскольку в пародонте располагаются их нервные окончания, то они реагируют на нагрузку, которую испытывает зуб в процессе жевания. Мышцы челюсти получают эти сигналы и периодически расслабляются или находятся в тонусе, естественным образом регулируя свою работу. Когда человек пережевывает пищу имплантами, то не ощущает жевательную нагрузку и мышцы не получают сигналы о регуляции своего состояния. Они постоянно находятся в повышенном тонусе и это приводит к возникновению нескончаемых головных болей. Немецкие врачи утверждают, что подобные состояния нивелируются анальгетическими препаратами, но не уточняют, как долго их пациентам теперь придется ежедневно пить таблетки.
Вероятные отравления
Читайте также: Ученые рассказали, чем вредны зубные щетки
Несколько лет назад врачи из госпиталя Hankook, города Наджу, Южная Корея, начали проводить исследование о долгосрочных последствиях уже установленных у их пациентов зубных протезов. Дело в том, что в зависимости от фирмы-производителя, эти имплатнты помимо химически чистого титана имеют в своем составе и другие материалы, такие как цинк, железо, сложные органические полимеры. При длительном многолетнем нахождении во рту микрочастицы этих веществ вместе со слюной однозначно попадают в желудок. Но какое влияние оказывают эти соединения на здоровье? Южнокорейские исследователи предполагают, что железо и цинк, которые имеют способность накапливаться в организме, в итоге могут спровоцировать серьезные отравления. Но пока научные данные в госпитале Hankook только собирают и врачи обещают опубликовать анализ своих исследований в самом ближайшем будущем.
Сообщение Чем вредны зубные импланты появились сначала на Умная.
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