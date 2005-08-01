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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, какой режим питания замедляет старение

Ученые рассказали, какой режим питания замедляет старение Кетогенная диета обладает множеством полезных свойств.

Помогает сбросить вес и поддерживает здоровье, уменьшает частоту эпилептических припадков и побуждает мозг долго сохранять способность находиться в рабочем состоянии - все эти преимущества дает следование питанию, построенному по принципу кетогенной диеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.

В повседневный рацион в рамках кетогенной диеты входят куриное мясо, бульоны, овощи, грибы, сметана и сыр, яйца (с желтком), авокадо. Также нужно пить достаточно воды.

Потребление углеводов должно быть ограничено до 35-50 граммов в сутки. Белок нужно принимать, исходя из расчета: до 1,5 г на килограмм веса.

Американские диетологи констатировали, что кетогенная диета является лучшим способом быстро сбросить лишний вес и «заморозить» процессы старения в организме.

Нетрудно понять, что кетодиета основана на использовании различных источников жиров, ограничение углеводов и умеренном потреблении белка. По словам специалистов, при таком питании организм получает энергию за счет переработки жировых ресурсов, что приводит к снижению содержания жира в организме в целом.

В свое время кетогенная диета была разработана с целью купирования эпилептических припадков у детей, - и действительно, доказала свою эффективность. Затем ее стали массово использовать спортсмены.

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«Такое меню укрепляет кости и поддерживает мозг в активном состоянии, уменьшая вероятность серьезных заболеваний, таких как деменция», - высказались исследователи.
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 Теги: кетогенная диета, старение

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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