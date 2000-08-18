Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, как "сбросить" восемь килограммов за неделю
Эксперты рассказали о самой простой и эффективной диете.
Одна из самых известных и распространенных краткосрочных диет под названием "Любимая" базируется на принципе разделения продуктов питания по дням.
Она позволяет похудеть быстро, и при этом не загоняет в слишком жесткие рамки того, кто осмелился на нее сесть, поэтому ее можно отнести к легким диетам на 7 дней, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Для каждого из дней диеты подготовлен особый набор продуктов:
В 1-й день диеты (он же очистительный день) можно употреблять в пищу только жидкие продукты. В этот список попадет чай, кофе, свежевыжатые соки, супы, йогурты. Разумеется, диета не сработает, если понимать выражение "любые жидкости" буквально. Сахар в этот день исключается, так же, как и жирные молочные продукты, газировки и алкоголь.
Во 2-й день данной системы питание полностью отводиться на поглощение любых овощей. Здесь "любые" можно воспринимать буквально. Овощи лучше всего кушать в свежем виде, готовить их на пару или методом варки.
В 3-й день нужно придерживаться таких же правил, что и в первые сутки.
На 4-ый день можно полакомиться фруктами, и только в свежем виде. Несмотря на то, что можно кушать любимые фрукты, упор желательно сделать на грейпфрут и киви, именно эти фрукты являются природными жиросжигателями и должны стать лучшими друзьями всех тех, кто мечтает привести свою фигуру в порядок.
В 5-й день нужно кушать только белковую пищу. Дело в том, что какой бы строгой ни была диета, организм все равно нуждается в протеине. Поэтому можно смело кушать куриную грудку, вареные яйца и продукты молочного происхождения.
На 6-ые сутки повторяется новь питьевой режим питания.
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В 7-й день, заключительный, нужно придерживаться сбалансированного питания, чтобы помочь организму выйти с диеты без стресса. Меню здесь можно составить самостоятельно, главное, чтобы все было сбалансировано, что означает наличие белков (17%), жиров (17%) и углеводов (66%) в рационе.
Одна из самых известных и распространенных краткосрочных диет под названием "Любимая" базируется на принципе разделения продуктов питания по дням.
Она позволяет похудеть быстро, и при этом не загоняет в слишком жесткие рамки того, кто осмелился на нее сесть, поэтому ее можно отнести к легким диетам на 7 дней, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Для каждого из дней диеты подготовлен особый набор продуктов:
В 1-й день диеты (он же очистительный день) можно употреблять в пищу только жидкие продукты. В этот список попадет чай, кофе, свежевыжатые соки, супы, йогурты. Разумеется, диета не сработает, если понимать выражение "любые жидкости" буквально. Сахар в этот день исключается, так же, как и жирные молочные продукты, газировки и алкоголь.
Во 2-й день данной системы питание полностью отводиться на поглощение любых овощей. Здесь "любые" можно воспринимать буквально. Овощи лучше всего кушать в свежем виде, готовить их на пару или методом варки.
В 3-й день нужно придерживаться таких же правил, что и в первые сутки.
На 4-ый день можно полакомиться фруктами, и только в свежем виде. Несмотря на то, что можно кушать любимые фрукты, упор желательно сделать на грейпфрут и киви, именно эти фрукты являются природными жиросжигателями и должны стать лучшими друзьями всех тех, кто мечтает привести свою фигуру в порядок.
В 5-й день нужно кушать только белковую пищу. Дело в том, что какой бы строгой ни была диета, организм все равно нуждается в протеине. Поэтому можно смело кушать куриную грудку, вареные яйца и продукты молочного происхождения.
На 6-ые сутки повторяется новь питьевой режим питания.
Читайте также: Диетологи подсказали, как "убрать" живот и бока за неделю
В 7-й день, заключительный, нужно придерживаться сбалансированного питания, чтобы помочь организму выйти с диеты без стресса. Меню здесь можно составить самостоятельно, главное, чтобы все было сбалансировано, что означает наличие белков (17%), жиров (17%) и углеводов (66%) в рационе.
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