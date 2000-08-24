Раздел: Медицина
Эти распространенные привычки ускоряют старение организма
От этих действий лучше отказаться.
Старение – это естественный процесс для организма человека. Однако многие люди стремятся выглядеть как можно моложе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Конечно же, внешний вид человека во многом зависит от генетики. Но нельзя забывать и о других факторах – экология, пищевые привычки, образ жизни
Хотите постареть побыстрее и выглядеть старше ровесников? Тогда обзаведитесь этими привычками:
1. Ежедневно ставьте себе как можно больше задач.
Желательно трудновыполнимых. Из-за страха что-то не успеть вы постоянно будете находиться в стрессе, что и приведёт вас к раннему старению.
2. Постоянно ешьте десерты.
Несколько лишних килограммов, дополнительные морщины и возрастные болезни будут гарантированы.
3. Спите не больше пяти часов.
Отсутствие нормального полноценного отдыха добавит вам морщин и подарит мешки под глазами.
4. Смотрите телевизор почаще.
Масштабное исследование показало, что каждый час просмотра телевизора сокращает продолжительность жизни на 22 минуты. Кстати, лучший способ навредить себе просмотром тв - поминутно переключаться с новостей на аналитические программы, закусывая реплики ведущих чем-то вкусненьким.
5. Сидите в любой ситуации.
Малоподвижный образ жизни повышает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней и рака, ведёт к искривлению позвоночника, способствует появлению проблем с почками и набору лишнего веса.
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6.Чрезмерное пребывание на солнце.
Ультрафиолетовые лучи на 80 процентов ответственны за преждевременное старение кожи. Когда мы загораем, ультрафиолетовые лучи воздействуют глубоко, повреждают слой коллагена и сушат кожу.
Старение – это естественный процесс для организма человека. Однако многие люди стремятся выглядеть как можно моложе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Конечно же, внешний вид человека во многом зависит от генетики. Но нельзя забывать и о других факторах – экология, пищевые привычки, образ жизни
Хотите постареть побыстрее и выглядеть старше ровесников? Тогда обзаведитесь этими привычками:
1. Ежедневно ставьте себе как можно больше задач.
Желательно трудновыполнимых. Из-за страха что-то не успеть вы постоянно будете находиться в стрессе, что и приведёт вас к раннему старению.
2. Постоянно ешьте десерты.
Несколько лишних килограммов, дополнительные морщины и возрастные болезни будут гарантированы.
3. Спите не больше пяти часов.
Отсутствие нормального полноценного отдыха добавит вам морщин и подарит мешки под глазами.
4. Смотрите телевизор почаще.
Масштабное исследование показало, что каждый час просмотра телевизора сокращает продолжительность жизни на 22 минуты. Кстати, лучший способ навредить себе просмотром тв - поминутно переключаться с новостей на аналитические программы, закусывая реплики ведущих чем-то вкусненьким.
5. Сидите в любой ситуации.
Малоподвижный образ жизни повышает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней и рака, ведёт к искривлению позвоночника, способствует появлению проблем с почками и набору лишнего веса.
Читайте также: Названы лучшие продукты для очистки сосудов
6.Чрезмерное пребывание на солнце.
Ультрафиолетовые лучи на 80 процентов ответственны за преждевременное старение кожи. Когда мы загораем, ультрафиолетовые лучи воздействуют глубоко, повреждают слой коллагена и сушат кожу.
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