» » Эти распространенные привычки ускоряют старение организма
Раздел: Медицина  
0

Эти распространенные привычки ускоряют старение организма

Эти распространенные привычки ускоряют старение организма От этих действий лучше отказаться.

Старение – это естественный процесс для организма человека. Однако многие люди стремятся выглядеть как можно моложе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Конечно же, внешний вид человека во многом зависит от генетики. Но нельзя забывать и о других факторах – экология, пищевые привычки, образ жизни

Хотите постареть побыстрее и выглядеть старше ровесников? Тогда обзаведитесь этими привычками:

1. Ежедневно ставьте себе как можно больше задач.
Желательно трудновыполнимых. Из-за страха что-то не успеть вы постоянно будете находиться в стрессе, что и приведёт вас к раннему старению.

2. Постоянно ешьте десерты.
Несколько лишних килограммов, дополнительные морщины и возрастные болезни будут гарантированы.

3. Спите не больше пяти часов.
Отсутствие нормального полноценного отдыха добавит вам морщин и подарит мешки под глазами.

4. Смотрите телевизор почаще.
Масштабное исследование показало, что каждый час просмотра телевизора сокращает продолжительность жизни на 22 минуты. Кстати, лучший способ навредить себе просмотром тв - поминутно переключаться с новостей на аналитические программы, закусывая реплики ведущих чем-то вкусненьким.

5. Сидите в любой ситуации.
Малоподвижный образ жизни повышает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней и рака, ведёт к искривлению позвоночника, способствует появлению проблем с почками и набору лишнего веса.

Читайте также: Названы лучшие продукты для очистки сосудов

6.Чрезмерное пребывание на солнце.
Ультрафиолетовые лучи на 80 процентов ответственны за преждевременное старение кожи. Когда мы загораем, ультрафиолетовые лучи воздействуют глубоко, повреждают слой коллагена и сушат кожу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: старение, привычки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     284
     0

Похожие новости по теме

Эти продукты способствуют раннему старению организма Эти продукты способствуют раннему старению организма

Ученые советуют исключить их из рациона питания.

Эти привычки заставляют организм стареть быстрее Эти привычки заставляют организм стареть быстрее

Исключите их из своей жизни.

Эти привычки значительно ускоряют старение Эти привычки значительно ускоряют старение

Чтобы дольше выглядеть молодым, от них стоит отказаться.

Названы главные причины появления морщин Названы главные причины появления морщин

Старение кожи можно замедлить, если следовать простым рекомендациям.

Эти привычки существенно ускоряют старение кожи Эти привычки существенно ускоряют старение кожи

Избавьтесь от этих повседневных привычек, которые влияют на старение кожи.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх