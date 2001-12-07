Медики рассказали, как помидоры влияют на печень

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Новое исследование финских учёных, в котором приняло участие более 91 тыс. человек, показало, что употребление кофе может предотвратить разрушение печени вследствие склонности к алкоголю. В ходе исследования среди участников был проведён опрос относительно употребления кофе и алкоголя. Кроме этого, учёные сделали все