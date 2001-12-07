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Медики рассказали, как помидоры влияют на печень

Медики рассказали, как помидоры влияют на печеньВрачи назвали овощ, защищающий от воздействия алкоголя.

Вердиктом ученых о том, что помидоры могут защищать печень и мозг от разрушительного воздействия алкоголя, завершились проводившиеся в США эксперименты на мышах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Томаты обязательно должны присутствовать в рационе питания людей, часто скрашивающих свой досуг спиртным, - об этом говорят полученные данные.

В ходе опытов на мышах американские исследователи убедились в положительном влиянии томатов на организм при употреблении алкогольных напитков.

Испытуемые грызуны были поделены на две группы. В одной из них мыши получали дозы алкоголя вкупе с порошком из концентрата томатных веществ. В другой – только алкоголь. Спустя 30 дней у животных проверили состояние внутренних органов.

Таким образом было замечено, что в гораздо лучшем состоянии печень и мозг сохранились у тех мышей, которым давали добавку из томатов. Животные, которые не употребляли помидоры, демонстрировали симптомы поражения тканей внутренних органов, схожие с теми, что наблюдаются у людей при хроническом алкоголизме.

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«Количество томатного порошка, содержащее столько же питательных веществ, сколько один свежий помидор, эффективно блокировало действие алкогольных напитков на печень и на мозг в 90 % случаев», - поделились ученые данными эксперимента, добавив, что такого же действия томатов можно ожидать и в отношении человеческого организма.
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 Теги: помидоры, польза для печени

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Сегодня, 17:55 » Автор: Ирина Шевченко
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