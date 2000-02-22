Диетолог подсказала, как правильно питаться, чтобы оставаться молодым и здоровым

Главные правила питания для поддержания веса, здоровья и молодости



Питание должно быть сбалансированным, сезонным и богатым витаминами. Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Бабич, пишет



«Какой бы модели питания вы не придерживались и какого бы эффекта не хотели достигнуть, главное правило всегда неизменно - питание должно быть сбалансировано по витаминам и микроэлементам.



Каждый день нужно съедать не менее 400-500 грамм свежих фруктов или овощей, зелени. Желательно сезонных и местных, - они наиболее полезны для нашего организма.



Важно не допускать переедания, - оно вредит не только фигуре, но и негативно сказывается на внешности, а слишком жирная пища, плюс всяческие копчености, консервы и полуфабрикаты в добавок к этому еще и старит организм», - объяснила диетолог Людмила Бабич.



Следите за весом, он должен быть в «норме», иначе это риск развития множества малоприятных недугов, добавила врач.



Употреблять пищу эксперт рекомендует понемногу (не более 5000 калорий за один прием), но каждые 3-4 часа. Два раза в день – горячая пища.



«Завтрак обязательный, желательно чтобы он состоял из белка (яичница) или «долгоиграющих» углеводов (овсянка). Если проголодались до обеда или до ужина, съешьте банан или яблоко, но никак не плитку шоколада. На обед – легкий суп, можно салат. Либо – белковый продукт (мясо или рыба) – запеченный, либо отварной (но не жареный!). По вечерам легкие перекусы, - кефир или творог в идеале не позже чем за 2 часа до сна», - отметила врач.



Еще одно правило: не употреблять мяса как минимум за 4 часа до сна (оно долго переваривается, отягощает желудок ночью, тем самым нагружает сердце и сосудистую систему).



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«Для молодости кожи важно выпивать не менее 1, 5-2 литров чистой минеральной воды без газа ежедневно. И конечно же, ограничить алкоголь и курение, а лучше - вообще исключить из своей жизни», - рекомендует эксперт.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Питание должно быть сбалансированным, сезонным и богатым витаминами. Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Бабич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua «Какой бы модели питания вы не придерживались и какого бы эффекта не хотели достигнуть, главное правило всегда неизменно - питание должно быть сбалансировано по витаминам и микроэлементам.Каждый день нужно съедать не менее 400-500 грамм свежих фруктов или овощей, зелени. Желательно сезонных и местных, - они наиболее полезны для нашего организма.Важно не допускать переедания, - оно вредит не только фигуре, но и негативно сказывается на внешности, а слишком жирная пища, плюс всяческие копчености, консервы и полуфабрикаты в добавок к этому еще и старит организм», - объяснила диетолог Людмила Бабич.Следите за весом, он должен быть в «норме», иначе это риск развития множества малоприятных недугов, добавила врач.Употреблять пищу эксперт рекомендует понемногу (не более 5000 калорий за один прием), но каждые 3-4 часа. Два раза в день – горячая пища.«Завтрак обязательный, желательно чтобы он состоял из белка (яичница) или «долгоиграющих» углеводов (овсянка). Если проголодались до обеда или до ужина, съешьте банан или яблоко, но никак не плитку шоколада. На обед – легкий суп, можно салат. Либо – белковый продукт (мясо или рыба) – запеченный, либо отварной (но не жареный!). По вечерам легкие перекусы, - кефир или творог в идеале не позже чем за 2 часа до сна», - отметила врач.Еще одно правило: не употреблять мяса как минимум за 4 часа до сна (оно долго переваривается, отягощает желудок ночью, тем самым нагружает сердце и сосудистую систему).«Для молодости кожи важно выпивать не менее 1, 5-2 литров чистой минеральной воды без газа ежедневно. И конечно же, ограничить алкоголь и курение, а лучше - вообще исключить из своей жизни», - рекомендует эксперт.





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