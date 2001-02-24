Раздел: Медицина
Известный препарат оказался опасным для здоровья
Негативное влияние проявляется уже через месяц приема.
Ученые из Дании провели целый ряд исследований и установили связь между приемом такого популярного препарата, как Диклофенак и болезнями сердца и сосудов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Ученые смогли установить связь между приемом лекарства Диклофенак и увеличивающимся риском получить патологию сердечно-сосудистой системы на 50%. Для того, чтобы сделать такой вывод ученые изучили истории болезней 6,3 миллионов пациентов в возрасте 46-49 лет.
В ходе анализа оказалось, что люди, которые принимали Диклофенак чаще страдали от ишемической болезни сосудов (ишемического инсульта). Также у них чаще развивалась аритмия, сердечная недостаточность и инфаркт. Кроме того, ученые сравнили жизненно важные показатели у людей, которые принимали Диклофенак от боли с аналогичными показателями тех, кто выбирал другие препараты. Оказалось, что первая группа людей страдает от сердечно-сосудистых заболеваний чаще.
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Также ученые отметили в своей статье важный факт. При частом приеме Диклофенака негативные последствия препарата на организм начинают проявляться уже через месяц. Данный препарат продается в аптеках Украины без рецепта и входит в список жизненно необходимых препаратов.
Ученые из Дании провели целый ряд исследований и установили связь между приемом такого популярного препарата, как Диклофенак и болезнями сердца и сосудов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Ученые смогли установить связь между приемом лекарства Диклофенак и увеличивающимся риском получить патологию сердечно-сосудистой системы на 50%. Для того, чтобы сделать такой вывод ученые изучили истории болезней 6,3 миллионов пациентов в возрасте 46-49 лет.
В ходе анализа оказалось, что люди, которые принимали Диклофенак чаще страдали от ишемической болезни сосудов (ишемического инсульта). Также у них чаще развивалась аритмия, сердечная недостаточность и инфаркт. Кроме того, ученые сравнили жизненно важные показатели у людей, которые принимали Диклофенак от боли с аналогичными показателями тех, кто выбирал другие препараты. Оказалось, что первая группа людей страдает от сердечно-сосудистых заболеваний чаще.
Читайте также: Названы симптомы инфаркта, которые нельзя игнорировать
Также ученые отметили в своей статье важный факт. При частом приеме Диклофенака негативные последствия препарата на организм начинают проявляться уже через месяц. Данный препарат продается в аптеках Украины без рецепта и входит в список жизненно необходимых препаратов.
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